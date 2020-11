Gobierno de Puebla creará Dirección de Planeación y Concesiones

El Gobierno del Estado creará la Dirección de Planeación de Concesiones pues refirió que actualmente no se tiene un registro de cuantas y a aunque es le fue entregada una de estas durante el morenovallismo ya que reveló ex funcionarios se robaron los documentos que acreditan estos.

En conferencia de prensa el gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que por reformas al Reglamento de la Secretaría de Finanzas se establecería dicha dirección debido a que acotó que las gestiones se robaron los documentos de las concesiones que se dieron a particulares en el morenovallismo.

Asimismo comentó que posiblemente fue para tener controlado y extorsionar en determinado momento a los concesionarios, es por ello que se hará esta área para tener todo en regla y conocer cuántos y quiénes tienen dentro del gobierno un permiso de este tipo.

“Por reformas al reglamento de Finanzas se establecería la Dirección de Planeación y Concesiones porque en Puebla nadie tiene el registro definitivo de las concesiones, entregadas en determinadas en otros gobiernos de llevaron el titulo, no se para que no me quiero imaginar que es para poder tener controlado al concesionario ye extorsionarlo”, dijo.

Aunado a esto comentó que la Secretaría de Administración hará un registro público de bienes del estado del cual tampoco se tiene cuenta actualmente, esto ante la recuperación de bienes, hectáreas en zonas caras de Puebla que se auto entregaron los panistas, y ventas simuladas.

“Se imaginan cuántoS bienes tiene el gobierno, muchos a pesar del fraude que se hizo sobre ventas simuladas a precio de risa, entonces la Secretaria de Administración, elaborará un registro públicos de los bienes del estado, estamos recuperando bienes, hectáreas en zonas caras de Puebla que se autoentregaron así, esa Banda que gobernó Puebla”, expresó.