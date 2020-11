Grupos feministas marchan contra la violencia y los feminicidios en Puebla (VIDEOS)

Al grito de “los policías no me cuidan, me cuidan mis amigas”, los colectivos conmemoraron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

Un grupo de por lo menos cien mujeres se movilizaron este miércoles por las principales calles de Puebla para dejar claro que vivir en la entidad representa un peligro para ellas: “seguiremos gritando por las voces de las mujeres que ya no están, porque todas ellas merecen justicia”, recalcaron al iniciar su movilización frente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al menos tres colectivos feministas alistaron sus tambores y con cartulinas en mano se reunieron desde las 15:00 horas para conmemorar activamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer y pedir justicia por las víctimas de feminicidio que han sucumbido en Puebla, donde la mayoría de los casos se han quedado impunes.

En dicha manifestación, este grupo conformado por jóvenes universitarias plasmaron en sus carteles el acoso que sufren día a día. Una poblana gritaba “los policías no me cuidan, me cuidan mis amigas”, mientras sostenía su pancarta con la leyenda: “Correr, sabiendo que te pueden violar, matar a golpes y tirar en la calle… no es vivir”.

De esta manera, todo el grupo feminista recriminó el actuar de las autoridades, principalmente de los policías, pues acusaron que han hecho caso omiso cuando alguna de ellas está en peligro e incluso cuando llegan a interponer su denuncia el proceso se hace largo, minimizando su problema.

Pasadas las 15:55 horas, este colectivo arribó al Zócalo de Puebla, cerrando el paso sobre el Bulevar 5 de Mayo, no sin antes realizar pintas a las afueras de la Fiscalía, donde escribieron palabras como “puercos”, “Feminicidas” y símbolos feministas en todo el exterior del inmueble.

También un grupo de feministas encapuchadas realizaron pintas en el monumento José María la Fragua, el de los Niños Héroes de Chapultepec y el Ángel Custodio que se encuentra frente al Barrio de Analco, así como algunos edificios sobre la Avenida Juan Palafox y Mendoza. Pese a que volvieron a rayar los paraderos del RUTA de la línea 3, el colectivo decidió no vandalizar donde hubiera presencia de mujeres guardias.

“Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales”

Fue cuando el contingente feminista llegó al Zócalo de Puebla, que en conjunto con algunas madres que acompañaron a sus hijas a la marcha cantaron a todo pulmón lo que se convirtió en su himno contra la violencia de género y feminicidio, en donde las voces de todas se hicieron una cuando gritaron Vivir sin miedo.

“Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte: ¡Nos queremos vivas!, ¡Que caiga con fuerza el feminicida!”, entre lágrimas resonaron estas palabras desde las afueras del Palacio Municipal.

Cerca de las 17:00 horas, el contingente terminó su actividad en el Zócalo y se enfilaron al Congreso del Estado para solidarizarse con otro colectivo que desde el pasado martes tomó las instalaciones del Legislativo para demandar la despenalización del aborto.

Por último, las manifestaciones en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer finalizaron con un pase de lista que el colectivo Red Plural de Mujeres organizó, sin embargo, esta actividad que estaba planeada para realizarse en las afueras de Casa Aguayo fue interrumpida ya que fue instalado un dispositivo de seguridad para evitar que se manifestaran, donde se destacó la participación de mujeres policías que colocaron una valla para evitar esta actividad.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que este grupo feminista realizara el pase de lista, donde gritaron los nombres de Adriana, Maribel, Faustina, Socorro, Celia, Alma Jennifer y otros más con veladoras y sus nombres plasmados en hojas de papel, mismos que fueron colocados en las vallas frente a las mujeres policías dirigido por Socorro Quesada, integrante de este colectivo.