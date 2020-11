Que siempre no: Catalina Pérez ahora culpa de red de prostitución a RMV, ya no a Gali (VIDEO)

A casi un mes de que la secretaria de Igualdad Sustantiva de Género, Catalina Pérez Osorio, provocó un escándalo al acusar a los ex alcaldes Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato de operar una red de prostitución, ahora se desdijo y acusó a un muerto que no podrá defenderse, pues dijo que en realidad el responsable fue Rafael Moreno Valle.

En entrevista, Pérez Osorio mencionó que diversos hoteleros denunciaron al ex gobernador, que junto con el ex fiscal Víctor Carrancá, permitieron que las redes de prostitución se generaran.

Por ello, la funcionaria se retractó de haber culpado a los ex alcaldes Antonio Gali Fayad y Luis Banck Serrato por haber permitido la red de prostitución en colaboración de ocho hoteleros involucrados.



"Mencioné que en algunos gobiernos del PAN había en sus administraciones esta forma de operar, pero no es mi papel denunciarlo, y no sé si Antonio Gali y Banck estén involucrados, sólo que en sus gobiernos se realizaban estas prácticas, pero algunos hoteleros señalan al ex gobernador Rafael Moreno Valle quien tenía conocimiento, yo no sé hasta qué punto un gobernador o presidente municipal se involucre", precisó la secretaria.



Asimismo, en el tema de hoteleros, otorgó disculpas a este sector, debido a que declaró que no todos estuvieron involucrados en estas acciones, por lo que reconoció que se equivocó al emitir estas declaraciones.



"Quiero aclarar que no todos los hoteleros del Centro Histórico, la verdad yo generalicé la vez pasada en mi declaración y me disculpo, en ocasiones, en las declaraciones uno comete errores (…) y yo lo cometí y lo asumo", aceptó la funcionaria municipal.



En entrevista en el programa Ante La Corte, la funcionaria dio a conocer que dicho convenio de prostitución comenzó en el año 2014, cuando Antonio Gali Fayad fue presidente municipal de Puebla, y finalizó cuando concluyó el gobierno del ex alcalde Luis Banck Serrato.

Asimismo, señaló que los establecimientos donde se generaban estos actos se ubican de la 4 a la 18 Poniente, sin embargo no reveló los nombres; detalló que los hoteleros pagaban una cuota al Ayuntamiento, quien permitía que las sexoservidoras atendieran a sus clientes en dichos inmuebles, esto a fin de que las sexoservidoras no se ubicaran en el Centro Histórico y le dieran mala imagen a la ciudad.