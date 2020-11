Simón Ahued chilla: el gobierno estatal no me quiere devolver mi Camaro con permiso falso

El youtuber poblano Simón Ahued subió un nuevo video donde lloriqueó porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no le quiere regresar su Camaro, después de que el 8 de septiembre se lo quitaron por circular con un permiso presuntamente falso.

En dicho video titulado “NO ME QUIEREN DEVOLVER MI AUTO DEPORTIVO!!!!!”, Ahued cuenta a sus seguidores que le ha ido muy mal desde que le quitaron su vehículo deportivo, con el que regularmente protagonizaba arrancones en diferentes vialidades de Puebla e incluso sugiere que alguien del gobierno ordenó quitárselo.



“Mi Camaro no está porque más o menos el 8 de septiembre me lo quitaron. Se me atravesó una patrulla, me orillaron, yo no iba a exceso de velocidad. Sé que he hecho video haciendo drives, haciendo cosas así que no deberían de hacerse (…) Me detuvieron, y dijeron que mi permiso era falso, lo buscaron en Google, les puedo decir. Me tuvieron 40 minutos esperando: ya habían dicho que ‘necesitamos que quiten el coche‘. Entonces por eso me lo quitaron injustificadamente en el momento”.



Señaló que si el permiso es falso, a quien deben de investigar es al municipio de Guerrero, que se lo expidió, y no a él que pagó una suma de dinero por obtenerlo “lícitamente”, aunque en ningún momento en los 19 minutos del video dice el nombre del lugar donde lo adquirió.



“Dijeron ese permiso es falso. Guerrero ya no expide permisos, pero este permiso es de un municipio de Guerrero. Sólo lo usé una vez para transportarlo cuando fui a Acapulco. Lo transporté, fue un mal día un mal momento para el coche”, dijo.



Dijo que aunque varias veces fue a la FGE para recuperar su vehículo, siempre “me la hicieron cansada” y que incluso abrieron una carpeta de investigación, primero citándolo como testigo, pero después fue señalado como imputado por el delito de falsificación de documentos oficiales.



“He intentado sacarlo, me he gastado el poco dinero que tengo, el mucho dinero que tengo, me ha costado bastante trabajo porque nadie me ha regalado nada (…) He estado con una abogada metiendo papeles, es muy tardado el proceso porque te mandan la chingada a cada rato. Lo traen a las vueltas”.



Simón Ahued se lamentó de que no pueda sacar su deportivo, pues no ha podido hacer videos y por eso han dejado de seguirlo: “Mi auto sigue retenido, mi auto no lo podemos sacar. Tengo muchísimo dinero parado ahí. Nunca me había costado tanto trabajo tener algo como ese coche”.