Desmanes feministas no ayudan a la causa, crean mala imagen: Barbosa (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta criticó las pintas y daños que ocasionaron grupos feministas el pasado 25 de noviembre en la FGE y algunos paraderos del RUTA, pues consideró generan una mala imagen al movimiento, por lo que convocó a la ciudadanía a una gran marcha pacífica en favor de la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres.

En conferencia, el titular del Ejecutivo se dijo a favor de las manifestaciones para pedir justicia por la violencia contra las mujeres, siempre y cuando sean de manera respetuosa y sin destrozos y vandalismo a inmuebles, estructuras y monumentos.

“La pintas en lugar de apoyar provocan una mala opinión del movimiento, todos estamos en contra de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres (...) yo me imagino una gran marcha de toda Puebla en favor de la lucha para eliminar la violencia contra ella, pero vamos a hacerlo todos juntos y no pintarrajeando, destruyendo, eso no hace que el movimiento tenga un destino de gran fuerza”, dijo.