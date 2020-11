Regresa Chelo Almaguer al PAN tundiendo a Lalo Rivera (VIDEO)

Marcelo García Almaguer se lanzó contra Eduardo Rivera Pérez en su primer día de regreso al PAN debido a las críticas que el equipo del ex alcalde ha realizado en su contra, y criticó que pretenda ganar la elección haciendo videos desde su jardín; negó que Fernando Manzanilla haya intervenido para concretar su regreso al blanquiazul y aseguró que ya hubo un perdón mutuo con Genoveva Huerta tras su polémica salida en el 2019.

En entrevista en Informativo Cambio con Arturo Rueda, Marcelo García Almaguer se dijo dispuesto a asumir una candidatura por la capital poblana si es lo que requiere el partido, respaldando su ‘destape’ al señalar que actualmente tiene 20 puntos en las encuestas que han realizado diversas empresas.

Ante esta situación, arremetió contra Eduardo Rivera Pérez al señalar que lo ha criticado sin entablar un diálogo previo a su regreso, además de que ha tenido una postura autoritaria y cerrada a la pluralidad y tolerancia desde el interior del partido, describiendo el proyecto del ex alcalde como represor.

“Yo creo que es un perfil muy valioso y yo creo que él (Eduardo Rivera) puede ganar, pero no está practicando la pluralidad, no está practicando la tolerancia, está atacando. Mandó a sus huestes a hacer una crítica de un servidor sin antes tener una plática, sin antes tener una disposición del diálogo, aquí no se parece a un proyecto incluyente, aquí parece un proyecto represor”, indicó ‘Chelo’ García.