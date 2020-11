Insiste Barbosa en que elección 2021 será equitativa

De cara al proceso electoral del 2021, el Gobernador Miguel Barbosa Huerta recomendó a los aspirantes a algún cargo que no utilicen formas de promoción prohibidas, ya que reiteró que el competir en las campañas no crea impunidad a ninguna persona, además de que reiteró se garantizará una contienda equitativa.

En conferencia de prensa el titular del poder ejecutivo comentó que es normal que ya se esté haciendo promoción de personas y de partidos de manera desbordada, por lo cual expresó que no se presionará a nadie y será respetuoso de los tiempos electorales.

Aunado a esto recomendó a los que aspiren a un cargo público que no utilicen medidas de promoción prohibidas, además de que quienes estén sujetos a un proceso penal les serán citados para aclarar su caso y desahogar el tema pues recordó que competir por un cargo no crea impunidad a nadie.

“Les recomiendo que no violen la ley, que no utilicen formas de promoción prohibidas por la ley, me comprometí a que este proceso debía ser equitativo, ya quien aspire y no tenga posibilidad por estar sujeto a un proceso penal bueno es su derecho a equivocarse”, dijo.