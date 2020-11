Bebé Lázaro luchó por su vida cinco semanas, pero falleció víctima de negligencia

La historia del bebé Lázaro terminó en una tragedia: el niño milagro perdió su segunda batalla por la vida este viernes, después de que la primera ocasión médicos del IMSS La Margarita lo dieron por muerto y personal de la funeraria se dio cuenta de que estaba vivo al momento de ir a recogerlo.

Ante ello, su padre Santiago Albino Hernández pidió que se haga justicia y que el caso de su pequeño no quede impune, pues luchó durante un mes y siete días por vivir desde una incubadora, pero falleció el pasado viernes 27 de noviembre.

En entrevista con CAMBIO, Albino Hernández confirmó el deceso de su pequeño. Todavía consternado por este lamentable hecho, culpó al hospital La Margarita por toda la serie de negligencias médicas que tuvieron con su bebé, al mencionar que la falta de atención por parte de los doctores desde que nació Lázaro sólo provocó que su salud empeorara.



"Estamos mal, tristes, era nuestro pequeñito, pero vamos a proceder para que este caso no quede impune, queremos que se haga justicia y que el IMSS se haga responsable de los daños, tanto morales como los físicos, tanto para la madre de mi hijo como para mí", reprochó Albino Hernández.



Mencionó que tanto su familia como la de su esposa se encuentran tristes y que estarán de luto estos días por la pérdida del bebé Lázaro, pues este sábado fue sepultado en un pequeño féretro blanco en un panteón de la comunidad de Xonocuautla, perteneciente al municipio de Tlatlauquitepec, de donde son originarios.

El señor Santiago Albino dijo para esta casa editorial que su hijito sufrió un "choque en el corazón" al ser prematuro, por lo que este órgano fue dejando de latir poco a poco hasta que provocó la muerte del pequeño que apenas tenía un mes de nacido, pues su esposa dio a luz el pasado 21 de octubre del año en curso.



"Fue poco a poco perdiendo la vida, su corazón dejó de latir, le iban a hacer una cirugía pero el doctor dijo que no podía proceder la operación porque estaba mal y la salud del niño se complicó, le metieron tres medicamentos pero no respondió, apenas alcanzamos a llegar al hospital cuando nos dijeron que estaba mi hijo en las últimas, sólo llegamos a despedirnos de mi bebé y a los 30 minutos nos dijeron que falleció", recordó el poblano.



Sin embargo, el menor no sólo presentó problemas cardíacos, pues el señor Albino Hernández dijo que Lázaro anteriormente fue operado por problemas en los intestinos, sin embargo, no funcionó la intervención quirúrgica y sólo complicó más su salud.



"No sirvió de mucho la operación, se le taponearon sus intestinos y siguió inflamado, dijeron que se tenía que hacer una segunda cirugía pero ahí fue que también por su problema del corazón no se pudo hacer nada a mi pequeño Lazarito", mencionó.



Por último, el padre del bebé milagro dijo que si el personal médico del IMSS La Margarita no hubiera cometido el error de declararlo muerto cuando todavía estaba con vida desde el momento del parto, las cosas serían diferentes, además de que culpó al nosocomio por no darle la atención que necesitaba su pequeño desde un principio.



"Fue porque mi hijo no recibió atención médica en los primeros minutos que nació, no tuvo oxígeno, lo fueron a dejar en el mortuorio y fue eso que se le complicó, si hubieran llevado a cabo los protocolos necesarios desde que nació no hubiera pasado esto, no le brindaron la atención necesaria que él debió recibir", dijo el señor Albino.



IMSS la Margarita investiga a dos médicos por el caso

Desde que nació el bebé Lázaro, el pasado 21 de octubre el IMSS La Margarita se ha querido deslindar de las acusaciones por negligencia médica que cometió su personal al declararlo muerto y enviarlo al mortuorio por cinco horas.

Esta dependencia en un principio dijo que fue un milagro que el menor haya presentado signos vitales pero nunca admitió que los doctores que atendieron el parto de la mamá de Lázaro hayan cometido negligencia médica.

Ahora con la muerte del bebé, el IMSS informó que dos médicos serán investigados por el caso de Lázaro, pues dijeron que tras varias investigaciones se encontró irregularidad por parte de estos servidores públicos, consistente en falta de apego a la normativa institucional.

Además, la dependencia se ‘lavó las manos’ y dijeron que el menor murió por su condición de prematurez extrema y la falta de desarrollo en el vientre materno, por lo que su estado de salud no evolucionó favorablemente a pesar de todos los esfuerzos del equipo multidisciplinario para salvarle la vida; sin embargo, nunca informaron que el bebé tenía problemas en sus intestinos y en su corazón.

IMSS acumula ocho casos de negligencia

El Hospital General Zona 20 La Margarita del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acumula un total de ocho casos de negligencia médica en medio de la pandemia por el coronavirus, en donde recién nacidos y madres de familia han padecido de la incompetencia de esta dependencia.

El primer caso es el del bebe Lázaro, cuya historia terminó mal después de que durante poco más de un mes el bebé luchó por su vida, tras la negligencia de los médicos que lo dieron por muerto.

El segundo caso fue de una poblana que dio a luz la madrugada del pasado sábado 21 de noviembre y posteriormente, en el transcurso del día, la mujer comenzó a sentirse mal. La versión de los empleados indica que un enfermero comenzó a llamar a los médicos para que le brindaran la atención necesaria a la paciente, pero ningún doctor acudió para tratar de controlar el sangrado.

El tercer caso ocurrió el pasado 31 de agosto, fue apenas en noviembre cuando el gobernador Miguel Barbosa arremetió contra el Hospital Betania y La Margarita, el primero por negarle la atención médica a la mamá cuando le hicieron la prueba del coronavirus y salió positiva, y el segundo nosocomio por atrasar su parto un día, lo que provocó daños en la salud del menor.

Situación similar se presentó el 17 de agosto cuando el IMSS le cortó 15 centímetros de cabeza a un bebé recién nacido, cuando una madre ingresó a este nosocomio para que se le realizara una cesárea, provocando la furia de los padres de familia que denunciaron ante redes sociales esta situación. El padre del menor también reveló que el nosocomio no les quiso brindar el nombre completo del médico que realizó la cesárea a su esposa para acusarlo ante las autoridades correspondientes

Juan José Callejas fue un médico que en medio de la pandemia donó miles de caretas al personal del Sector Salud; sin embargo, este hospital le dio la espalda cuando se enfermó de coronavirus, pues su hija Romina registró las vivencias que tuvo mediante videos difundidos en redes sociales donde se exhibió que le fue negada dos veces la atención médica hasta que murió

El sexto caso dejó destrozados a los padres del pequeño, ocurrió en julio pasado, cuando se evidenció por redes sociales el caso de otra negligencia, cometida en perjuicio un menor ingresado por una cirugía oftalmológica ambulatoria para un padecimiento de retinopatía.

Uno más fue el pasado 19 de mayo que a través del programa de Cinco Radio, una mujer denunció al Hospital General Zona 20 La Margarita por negarle la atención a su yerno contagiado de COVID-19, quien se encontraba en situación grave al no contar con la suficiente oxigenación y falleció camino al hospital de Cholula.

Por último, una señora de la tercera edad denunció al hospital el pasado 18 de mayo, luego de no darle informes sobre el estado de salud de su hijo de 27 años de edad, pues ingresó al nosocomio tras presentar problemas respiratorios ligados al coronavirus. Este caso ha sido el único contabilizado donde el IMSS no ha querido emitir alguna postura al respecto, por lo que no se negó, pero tampoco se ha aclarado dicha situación.