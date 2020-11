Barbosa pide a aspirantes no hacer campañas anticipadas (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta invitó a los aspirantes por un cargo público en 2021 a no hacer actos de campaña fuera del tiempo marcado por el IEE, además de no utilizar promociones prohibidas por la Ley Electoral, pues reiteró que el competir en los comicios no crea impunidad para nadie.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo estatal consideró que es normal que algunos personajes políticos de diferentes partidos ya estén realizando ciertos actos de promoción personal de cara a la elección local del próximo año, aunque apuntó que se está haciendo de manera desbordada.

A pesar de esto, comentó que desde el poder que representa no habrá presiones, aunque pidió a los aspirantes que respeten los tiempos electorales a fin de no incurrir en un acto fuera de la ley de promoción, ya que de ser así podrían involucrarse en un proceso de investigación y en su caso hasta penal.

Aquí fue donde el mandatario expresó que el competir por un cargo público como una alcaldía o una diputación local no genera impunidad a ninguna persona, por lo cual se le aplicará el peso de la ley como corresponde con el objetivo de tener un proceso electoral equitativo.



“Les recomiendo que no violen la ley (a los aspirantes a algún cargo), que no utilicen formas de promoción prohibidas por la ley, me comprometí a que este proceso debía ser equitativo, y a quien aspire y no tenga posibilidad por estar sujeto a un proceso penal, bueno, es su derecho a equivocarse”, dijo.



Por otra parte, Barbosa Huerta garantizó que será un proceso donde no habrá manipulaciones dentro de la vida de los partidos, pues acotó que eso pasó durante los gobiernos del PRI con Mario Marín Torres y los del PAN con Rafael Moreno Valle Rosas y Antonio Gali Fayad.

Asimismo, reiteró que se vigilará que no haya recursos públicos por parte de ningún órgano o poder para beneficiar a algún partido o candidato, aunado a esto en días pasados el mandatario recordó que se modificó el uso de espectaculares y propaganda en el transporte público a favor de que haya equidad entre los aspirantes.