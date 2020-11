El martes será día clave para el Briago del Mercedes: se verá si se fugó

Este martes Yamil N., debería acudir a una audiencia en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula en donde se revertirá o ratificará su liberación por el hecho en donde atropelló y mató a un joven, aunque el gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que en esta se verá si se dio a la fuga.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que este 1 de diciembre hay una audiencia para revertir el tema del acuerdo reparatorio por la muerte del joven Juan Carlos Medel, en donde se observará si tiene la condición de asistir o no a esta.

En este sentido el mandatario acotó que le construyeron un escenario de impunidad en donde colaboraron sus abogados, los abogados de la familia Medel y autoridades para que pudiera obtener su libertad situación que refirió o ya se ha turnado al Consejo de la judicatura.

En mandatario evitó opinar sobre si con el poder socioeconómico que tiene podría darse a la fuga ya que consiguió su liberación preventiva pese a haber asesinado al joven de la familia Medel, por lo que esperarán a ver si se presenta a la audiencia de lo contrario se tomarían acciones de búsqueda.

“Hay una audiencia mañana, veremos si está en la condición de asistir o no, no quiero tener una opinión sobre eso hasta ver si asiste o no, este esquema que le permitieron y le construyeron que le permitieron construir, ahí están involucrados muchos, sus abogados, el defensor de la parte agraviada”, dijo.