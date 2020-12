Abogados se vendieron al briago homicida del Mercedes, como CAMBIO lo adelantó

El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que los abogados de la familia Medel hicieron tratos con la defensa de Yamil Gómez, el briago del Mercedes que mató a Juan Carlos Medel, tal como adelantó CAMBIO, situación por la que turnó al Consejo de la Judicatura que revise el actuar del juez y de los policías ministeriales que llevaron el caso. En conferencia de prensa, el gobernador dijo que el caso de Juan Carlos es un ejemplo de la desigualdad de justicia, ya que dejó en evidencia que el sistema de justicia en ocasiones beneficia a quienes tienen poder económico alto, pues pueden crearse con influyentismo una condición de impunidad ante una investigación y una situación parecida, por la cual lo dejaron en libertad.

Aquí fue donde reveló que tiene reportes de que los dos abogados de la familia Medel, en una falta a sus principios profesionales, hicieron tratos con los abogados de Yamil Gómez, borracho del Mercedes, para que se le diera la libertad por reparación del daño, misma que el padre detalló a CAMBIO nunca aceptó ni solicitó

A pesar de esto, comentó que tiene confianza en la Fiscalía General del Estado y su titular Gilberto Higuera Bernal, así como del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez Sánchez, aunque instruyó al Consejero Jurídico, Ricardo Velázquez Cruz a tomar cartas en el asunto para que se le dé una nueva revisión a este caso, así como el actuar de los servidores que participaron en éste.

En el caso del juez, será analizada su conducta a través del Consejo de la Judicatura para que se reabra el caso, así como al Órgano de Control Interno de la FGE para que se revise el actuar de los policías ministeriales y si hicieron exámenes toxicológicos al agravante, del mismo modo al interno de la Secretaría de Seguridad para el comportamiento de los elementos que llegaron al lugar de los hechos.

En su intervención, José Medel, el padre de Juan Carlos Medel, el joven que falleció tras ser atropellado, agradeció al gobernador su intervención, por lo que ratificó que no esperan ninguna suma de dinero sino que el agresor pise la cárcel por el homicidio de su hijo, misma situación que pidió la madre del hoy occiso.

“Ya veíamos difícil meter a la cárcel al sujeto, pero si contamos con el apoyo de su gobierno yo estoy en la más firme, no es dinero, simplemente la cárcel para el sujeto y que no siga matando, ni a los de su clase que sigan pasando por encima de cualquier persona (…) justicia igual para pobres que para ricos”, aseveró Don José Medel.

Por último, el mandatario acotó que este martes 1 de diciembre se hará otra audiencia para ratificar o revertir el acuerdo de reparación del daño por haber atropellado y matado a Juan Carlos Medel, en donde se verá si se fugó para no responder por sus actos.

La audiencia se llevará a cabo en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, pues el mandatario acotó que a Yamil Gómez le construyeron un escenario de impunidad en donde colaboraron sus abogados y autoridades estatales como el juez, aunque esta situación se revisará.

El mandatario evitó opinar sobre si con el poder socioeconómico que tiene podría darse a la fuga, ya que consiguió su liberación preventiva pese a haber asesinado al joven de la familia Medel, por lo que esperarán a ver si se presenta a la audiencia. De lo contrario se tomarían acciones de búsqueda.

“Hay una audiencia mañana, veremos si está en la condición de asistir o no. No quiero tener una opinión sobre eso hasta ver si asiste o no, este esquema que le permitieron y le construyeron, que le permitieron construir, ahí están involucrados muchos, sus abogados, el defensor de la parte agraviada”, refirió el mandatario.