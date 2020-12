Carlos Morales se engalla y dice que no ha sido citado por desvío de 60 millones

El diputado Carlos Morales Álvarez aseguró que en su paso por el gobierno municipal de Huejotzingo se actuó completamente apegado a la legalidad en el ejercicio de los recursos y la realización de contratos o asignaciones de obras, asimismo señaló que no ha sido notificado por ninguna autoridad competente respecto al manejo de las cuentas públicas.

En entrevista para CAMBIO, Morales Álvarez, aseguró que se encuentra tranquilo respecto al supuesto desvío de casi 60 millones de pesos a través de 19 empresas factureras como lo dio a conocer CAMBIO en su edición impresa de este lunes, pues aseguró que su administración no cometió actos de corrupción al estar apegados a derecho en su ejercicio.

El diputado local de Movimiento Ciudadano aseguró que hasta el momento se han aprobado las cuentas públicas de su gestión en su mayoría, pues sólo le restan por ser aprobados aproximadamente dos meses sin haber recibido alguna observación respecto al ejercicio de los recursos en el resto de los meses.

En ese sentido, señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación por parte de las autoridades correspondientes, como lo son la Fiscalía General del Estado (FGE), para ser citado respecto a alguna investigación que estén realizando en su contra por el supuesto delito de desvío de recursos.

“En términos de lo que se refiere a la aprobación de cuentas públicas, tengo aprobadas mis cuentas públicas 2014, 2015, 2016 y 2017; y sólo tengo pendientes dos meses 24 días del 2018, y respecto a las otras situaciones que me preguntas, honestamente no tengo información oficial, no tengo ninguna notificación, no tengo notificado ningún procedimiento, tanto en el ámbito de la Auditoría como en el ámbito de que tenga yo alguna notificación por parte de la Fiscalía”, señaló el diputado.