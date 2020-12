Biestro vs Claudia: quiere sacar raja política de la toma del Congreso (VIDEOS)

El presidente del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla, señaló a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco de querer sacar raja política de la toma del Congreso local por un grupo de mujeres pro abortistas, pues consideró que busca “reivindicarse” cuando no atendió las manifestaciones en contra del Ayuntamiento de Puebla, como el plantón de trabajadores despedidos injustificadamente o las ‘naranjitas’ que pedían un mejor salario.

Y es que Rivera Vivanco volvió a entrometerse en la toma del Congreso del Estado, después de ocho días de que un grupo feminista ingresó a la sede del legislativo estatal para obligar la legalización del aborto en Puebla.

En una primera acción, la presidenta municipal arremetió desde su cuenta de Twitter en contra de Biestro Medinilla, al evidenciar que intentó comunicarse con el diputado por medio de oficios y llamadas a su número personal sin obtener respuesta, para solicitar que se atendieran las peticiones de las manifestantes.



Ante los sucesos que han escalado en @CongresoPue donde colectivos feministas protestan pacíficamente por el respeto a decidir sobre su cuerpo, llamo respetuosamente a @Biestro para que comparta públicamente la estrategia para cumplir los acuerdos.

— Claudia Rivera Vivanco (@RiveraVivanco_) November 30, 2020



"Detrás de la defensa de los derechos humanos no hay intereses obscuros, ni políticos, sólo congruencia con los principios que defendimos en las calles, en la lucha por hacer realidad la transformación de la vida pública del país. @Biestro, sé congruente", señaló la alcaldesa en su cuenta de Twitter.



Posteriormente, el diputado Gabriel Biestro dio la cara y en rueda de prensa negó que la alcaldesa haya intentado tener contacto con él, pues no tenía registro de algún mensaje o llamada en su equipo telefónico, como lo había mencionado; además de que la acusó de buscar raja política de cara al proceso electoral del 2021.

Asimismo, aseguró que Rivera Vivanco intenta reivindicarse de los señalamientos en su contra como los actos de corrupción, irregularidades en la entrega de contratos, entre otros; colgándose del movimiento feminista, lo cual le podría restar importancia a la causa de las mujeres.

También señaló que la alcaldesa no le ha dado importancia a las manifestaciones que ha habido en contra de su administración, como fue el caso del plantón de ex trabajadores del Ayuntamiento que fueron despedidos de manera injustificada, mismo que duró más de un año frente al Palacio Municipal, y en donde no salió ni a “darles un café”; o a las ‘naranjitas’ que arrestó por manifestarse exigiendo un salario más justo.



“Claudia Rivera creo que está más ocupada en el tema legislativo que en el tema municipal, el primer día fue ahí a gritar y a lanzar consignas cuando en temas municipales, decía yo lo de las naranjitas o lo de los trabajadores que hicieron por casi un año afuera del palacio municipal, pues nunca salió ni siquiera a darles un café”, enfatizó Gabriel Biestro.



Votación en abril

Por otra parte, Gabriel Biestro informó que la votación de la iniciativa para la despenalización del aborto será hasta la segunda semana de abril del 2021, periodo que se ajusta con el proceso electoral del próximo año en el que en Puebla se renovarán 41 diputaciones locales y los 217 gobiernos municipales.

El también coordinador de la bancada de Morena dio a conocer en rueda de prensa que los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) aprobaron por unanimidad el cronograma para el análisis de la iniciativa para la legalización del aborto, el cual contempla que en febrero se realice el Parlamento Abierto, en marzo se recopilen las propuestas ciudadanas y hasta abril se debata en el Pleno la iniciativa que resulte de este proceso.

Explicó además que se creará una ‘súper comisión’ donde se plantee el tema en cuestión y se pueda llegar a un punto para que la iniciativa se genere de tal forma que no viole los derechos, ni de los que la solicitan, ni los que están en contra de la misma.



“Vamos a invitar a todas las organizaciones encargadas o interesadas en el tema, sean asociaciones civiles, asociaciones eclécticas, universidades, para este gran debate que se planeaba hacer público, pero por cuestiones del COVID se realizará de manera virtual, para poder desahogar de algún modo este punto,” informó.



Della Vechia también señala a Claudia de querer sacar raja política de la toma del Congreso

Por su parte, la coordinadora de la bancada panista en el Congreso del estado, Mónica Rodríguez Della Vechia, arremetió también en contra de Rivera Vivanco al señalarla de utilizar el tema de la legalización del aborto con fines electorales, además señaló que los diputados de Juntos Haremos Historia han cambiado de postura respecto al tema en repetidas ocasiones.