Factureras contratadas por Carlos Morales sirvieron al morenovallismo

La empresa ‘fantasma’ detectadas por la Auditoria Superior del Estado como Wonter Well, Hinfra, Grubernova y Kabi Globalmark, entre otras, no solo fueron utilizadas por el ex presidente de Huejotzingo Carlos Morales para desviar 60 millones de pesos, pues también durante el gobierno de Rafael Moreno Valle dependencias como Capcee, SEP, Turismo y Carreteras de Cuota dieron contratos millonarios a estas compañías factureras.

CAMBIO el pasado lunes publicó una lista de 19 empresas que utilizó el actual diputado Carlos Alberto Morales Álvarez para desviar 60 millones de pesos durante la gestión 2014 a 2018, situación que podría estar incluida en la denuncia que hizo la presidenta de Huejotzingo, Angélica Alvarado ante la Auditoria Superior del Estado.

En una revisión de esta casa editorial a la Plataforma de Transparencia y a Compranet, se detectó que 9 empresas factureras que utilizó el entonces edil de Huejotzingo fueron contratadas por diferentes entes del gobierno durante el morenovallismo.

SEP contrata por 16.9 millones a Hinfra

CAMBIO consultó la Plataforma de Transparencia, en donde se encontró que en 2016 y 2017 la Secretaría de Educación Pública, en ese entonces a cargo de Patricia Vázquez del Mercado, a través de la Oficialía Mayor —cuyo titular era Oscar Chapa Palomeque— le pagaron 16.9 millones de pesos a la empresa facturera Hinfra por materiales de limpieza, adquisición de suministros, equipo de oficina, fotocopiado de documento y servicio de box lunch.

Además, el Ayuntamiento de Puebla a cargo de Luis Banck Serrato pagó 3 millones 296 mil pesos a esta empresa para la adquisición de suministros; con esta cantidad, en total la empresa ‘fantasma’ recibió más de 20.1 millones de pesos.

Capcee paga a Woonter Well 10 millones por 8 contratos

Por otra parte, CAMBIO constató a través la Plataforma Compranet que en 2016 el Capcee, cuyo director era el magistardo Jorge Benito Cruz, signó ocho contratos con Woonter Well, siendo el más caro el de servicio de suministro para el Bachillerato Miguel Hidalgo y el COBAEP 12 por el cual pagaron un millón 323 mil 601 pesos.

Posteriormente hay seis licitaciones más, todas con el costo de un millón 303 mil 488 pesos para la adquisición de suministros para diferentes escuelas. En conjunto, la cifra fue de 7 millones 820 mil 920 pesos. Finalmente, otra compra para suministro en un bachillerato en San Martín Texmelucan por 889 mil 560 pesos, sumando en total 10 millones 200 mil pesos.

La empresa facturera también tiene contratos con el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan en 2014, siendo presidente Rafael Nuñez, por un millón 43 mil pesos.

Kabi Globalmark recibe 2.9 millones entre el Conalep y Ayuntamiento

En tanto, Kabi Globalmark recibió por parte del Conalep a cargo de la SEP la suma de 2 millones 886 mil pesos por el tema de suministros para temas educativos y mantenimiento a equipo de cómputo, esto en 2018, mientras que la gestión pasada del Ayuntamiento de Puebla pagó 96 mil pesos por almacenamiento de libros del IMACP, en total esta empresa recabó 2 millones 982 millones de pesos.

NWA del Centro obtiene 2 millones

Por otra parte, la empresa NWA del Centro fue contratada en 2017 por el Ayuntamiento de Puebla por un millón 943 mil pesos por el mantenimiento a los archivos de la Tesorería Municipal, mientras que en 2015 la Secretaría de Turismo pagó 58 mil pesos por servicios de hospedaje para el evento Feria Nacional de Pueblos Mágicos.

Carreteras de Cuota contrata por 1.3 millones empresa facturera

El OPD Carretera de Cuotas, pagó en 2013 un millón 356 mil pesos a la empresa Estructuras Mexicanas del Altiplano por el suministro y aplicación de riego de sello para la Autopista Vía Atlixcayotl, siendo el único contrato que firmaron con esta dependencia.

Ayuntamiento de Tepeojuma paga 1.8 mdp a Derver

Grupo Derver también recibió un millonario contrato por el servicio de remodelación del Centro Histórico de Tepeojuma en 2016, pues se le pagó un millón 800 mil pesos, con lo que también se suma a las empresas beneficiadas por el morenovallismo.

Otra empresas

Grubernova por su parte recibió un total de 557 mil pesos, de los cuales 299 mil fueron por parte de la Policía Auxiliar Ciudadana para la adquisición de uniformes en 2016, mientras que el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan a nombre de Rafael Núñez Ramírez, dio 258 mil pesos por insumos de la Policía municipal.

Por su parte, Imexia Ingeniería obtuvo 958 mil pesos, de los cuales el Ayuntamiento de Atlixco en 2015 a cargo de José Luis Galeazzi Berra pagó 706 mil pesos para un proyecto de un tanque de regularización, mientras que 252 mil pesos fueron por parte del Cecytep para adquisición de Herramientas.

Finalmente, Natand completa la lista con los 218 mil pesos por el Ayuntamiento de Texmelucan antes mencionado para suministros de equipo para la policía municipal en 2014.