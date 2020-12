Cabildo de Tehuacán no tiene facultad para sancionar por no usar cubrebocas: Barbosa

El mandatario estatal indicó que los ayuntamientos no tienen las facultades para aprobar arrestos por el hecho de que no se use esta medida de prevención.

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que el Cabildo de Tehuacán no tienen las atribuciones para decretar sanciones y arrestos a los ciudadanos que no utilicen el cubrebocas a través de la “Policía Anticovid”, por lo cual solicitó al Consejero Jurídico, Ricardo Velazquez pida información al respecto para revisar que no haya abusos.

En conferencia de prensa el titular del ejecutivo comentó que espera no se hayan sobrepasado, ya que un cuerpo edilicio de cualquier ayuntamiento no tiene las facultades para aprobar arrestos por el hecho de que no se use esta medida de prevención.

En este sentido acotó que debe ser parte de un reglamento el cual deben revisar, así como algunas modificaciones al los mandos y al cuerpo policial, aunque comentó que no ve que tengan las atribuciones para ordenar este tipo de situación y decretar sanciones.

Es por ello que ya instruyó al Consejero Jurídico, Magistrado Ricardo Velázquez Cruz para que pidan una ficha de información al Ayuntamiento de Tehuacán sobre la aprobación que hicieron el pasado jueves en sesión de Cabildo.



“Ojalá y no se hayan sobrepasado, un cabildo no puede aprobar arrestos para quien no use cubrebocas, un cabildo no puede determinar esto, no conozco el reglamento, no es ley (...) yo no veo que tenga atribuciones el ayuntamiento para decretar sanciones a quienes no usen cubrebocas,no veo, pudo al Consejero jurídico pida información sobre ello”, dijo.



Esto pues ayer la regidora de Salud, Reyna Paredes Flores hizo oficial el anuncio de la Policía Anticovid para sancionar con multas hasta de 2 mil 300 pesos, y en un caos extremos hasta de 36 horas de arresto para quienes no utilicen el cubrebocas en el municipio de Tehuacán, cuyos elementos vigilaran que se cumpla esta medida de prevención.