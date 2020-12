Barbosa asegura que es ilegal policía anticovid de Tehuacán

El gobernador Miguel Barbosa Huerta criticó la Policía anticovid que integrará el Ayuntamiento de Tehuacán, pues comentó que el Cabildo no tiene las atribuciones para decretar sanciones y arrestos a los ciudadanos que no utilicen el cubrebocas, por lo cual solicitó al Consejero Jurídico, Ricardo Velázquez, que pida información para evitar que haya abusos.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo comentó que el cuerpo edilicio de cualquier ayuntamiento no tiene las atribuciones y facultades para aprobar sanciones económicas o corporales para los ciudadanos del municipio que no porten cubrebocas ante la contingencia sanitaria del COVID.

En este sentido, comentó que revisarán si este tema es parte de un reglamento interno o como parte de las modificaciones a acciones y conductas de parte de policías municipales, aunque comentó que no considera que a nivel municipal tengan las atribuciones para ordenar este tipo de situación y decretar sanciones.

Es por ello que ya instruyó al Consejero Jurídico, Ricardo Velázquez Cruz, para que pidan una ficha de información al Ayuntamiento de Tehuacán sobre la aprobación que hicieron el pasado jueves en sesión de Cabildo, esto para ver si no hay un abuso por parte de la autoridad municipal por imponer este tipo de medidas restrictivas.

“Ojalá y no se hayan sobrepasado, un cabildo no puede aprobar arrestos para quien no use cubrebocas, un cabildo no puede determinar esto, no conozco el reglamento, no es ley (…) yo no veo que tenga atribuciones el Ayuntamiento para decretar sanciones a quienes no usen cubrebocas, no veo, pido al Consejero jurídico pida información sobre ello”, dijo.