Claudia jura que ahora sí comparecerá ante la Inspectora (VIDEO)

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco aseguró que sí acudirá a su segunda comparecencia ante la Comisión Inspectora de la ASE para defender su informe de 26 hojas y esclarecer los señalamientos de corrupción hechos por los integrantes de la misma.

Sin embargo, la presidenta municipal aseguró que al momento no ha sido notificada por la comisión pese a que el Congreso del Estado dio a conocer desde el primero de diciembre que Rivera Vivanco fue llamada a comparecer por segunda ocasión.

Asimismo la edil de Morena destacó que desde que acudió a la Auditoría Superior del Estado no ha sido notificada para acudir a las mesas de trabajo que ella misma propuso y que los integrantes de la Comisión Inspectora aceptaron realizar.

"Yo propuse realizar mesas de trabajo, por supuesto el compromiso es el combate a la corrupción, es dar la cara, así lo haré, no me han dicho cuando se llevarán a cabo la mesa de trabajo, ustedes son testigos que entregué una solicitud en temas que no se han formalizado, yo quiero pensar que todo va para sumar, espero que no sean esas palomas mensajeras que llegan y provocan a algunos grupos que hacen una actividad en el zócalo, eso no abonaría nada", dijo.