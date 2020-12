En Puebla NO habrá regreso a clases presenciales en enero, advierte Barbosa

En Puebla no hay condiciones para el regreso a clases presenciales, además de que no es una decisión que se pueda tomar en tomar en cuenta a la Federación como en otros estados ya se ha tomado, así lo comentó el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien acotó que cada quien debe hacerse responsable se sus estrategias.

En conferencia de prensa el mandatario estatal comentó que cada gobierno estatal tiene que tomar sus propias decisiones y estrategias, inclusive refirió lo que en algunas partes del país se toman medidas de acuerdo a cálculos mediáticos.

En este sentido respecto al reinicio de clases presenciales, comentó que no hay condiciones para que se abran las aulas nuevamente, por lo cual acotó las decisiones que se han tomado a nivel local han sido para que las cosas mejores y la pandemia del Coronavirus pase rápido, por lo cual se dijo convencido de la ruta que han tomado.

Aunado a esto refirió que no se pueden tomar este tipo de decisiones sin consultar a la Secretaría de Educación Pública federal, aunque puntualizó que cada quien es responsable por las acciones y posturas que toman, aunque consideró que estas no puede incluir arriesgar la vida y la salud de los estudiantes.

“Los gobiernos estatales tiene su decisiones y estrategias, he observado que algunas se toman por cálculo mediático, no veo que en ningún estado se pueda regresar al año escolar de manera presencial por la condición qué hay, Puebla no tiene condiciones para regresar el año escolar de manera presencial”, dijo.