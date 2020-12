Trabajadores de cines externan preocupación por semáforo COVID: acabábamos de regresar

Trabajadores del gremio de los cines manifestaron su preocupación debido a que acaban de regresar a laborar después de ocho meses obligados por la pandemia y ahora corren de nuevo el riesgo de perder sus empleos por el semáforo naranja, esto debido a la complacencia que ha presentado la presidenta Claudia Rivera Vivanco con el comercio informal.

De igual forma, los presidentes de Coparmex, Canirac y CCE, coincidieron con las declaraciones del dirigente del Sindicato Nacional de Cinematografistas de Puebla, en cuanto al desbordamiento en el corredor 5 de Mayo, así como en todo el Centro Histórico, por la falta de control de los vendedores ambulantes que se adueñaron de la zona sin respetar las medidas sanitarias.

En entrevista con CAMBIO, el dirigente de la Industria de Cinematografistas de Puebla, Víctor Saavedra Ramírez, dijo que los ambulantes en la capital están jugando con fuego, por lo que lamentó que esto pone en vilo los más de tres mil empleos que apenas se incorporaron a la Nueva Normalidad, luego de que los cines permanecieron cerrados por más de ocho meses.

Además, la apertura de un complejo de Cinemex en la colonia Amalucan y una próxima inauguración de un Cinepolis en Xilotzingo que generaría 70 empleos podrían también estar en riesgo

Por ello, espera que en la capital no se lleguen a cerrar los complejos de cine, además de que recordó que por el cierre obligado que tuvo este sector debido a la pandemia durante ocho meses se perdieron 200 empleos. Cabe mencionar que este sector apenas se incorporó a la Nueva Normalidad el pasado 13 de noviembre, pues ni un mes tienen de reapertura y corren el riesgo de volver a cerrar.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, dijo que es un tema que como empresarios ya no les compete ante los esfuerzos que han realizado como las campañas de entrega de cubrebocas, gel antibacterial y sanitizante, pues ahora es el gobierno municipal quien debe regular el ambulantaje.

“Esperemos que las medidas no afecten a la economía (…) estos días ha crecido el ambulantaje, definitivamente el municipio tiene que tomar acciones pronto, no podemos dejar que esto siga pasando, tienen que replegar y a la presidenta siempre le habíamos dicho que se buscara un espacio pero no lo ha hecho”, dijo el presidente del CCE.