ASE denunciará a ex ediles de cuatro municipios por malversar 50 millones

La Comisión Inspectora de la ASE autorizó a la Auditoría Superior del Estado para presentar cuatro denuncias ante el Ministerio Público contra ex alcaldes de los municipios de Naupan, Petlalcingo, Jonotla y Chinantla por irregularidades en sus cuentas públicas en distintos períodos, con un acumulado de 50 millones de pesos.

En sesión de la Comisión Inspectora, los diputados aprobaron por unanimidad que la ASE presente denuncias ante el Ministerio Público debido a diversas irregularidades en sus diferentes gestiones.

El primero señalado fue el ex edil de Naupan, Adán Bustamante Calva, por irregularidades en la administración del 2011; la ex edil de Petlalcingo, Isabel Vergara Tapia, en la administración de 2012.

Asimismo, el ex edil de Jonotla, Alberto Bautista Sánchez, por irregularidades en su administración durante el 2013; y finalmente el ex edil de Chinantla, José Luis González Enríquez, específicamente en las cuentas públicas del 2014.

Según el dictamen de la Comisión, se detectaron irregularidades en el ejercicio de los recursos por parte de los cuatro ex ediles, causando un daño patrimonial a la Hacienda Pública por un valor acumulado de aproximadamente 50 millones de pesos; por tal hecho se aceptó presentar denuncias ante el Ministerio Público.

Por otro lado, los diputados aprobaron revocar las sanciones a Pedro Cipriano Bonilla, ex edil de Huitzilan de Serdán, al no encontrar irregularidades en sus cuentas públicas de 2007 y 2008; además de Gerardo Hernández Guzmán, de Chiautzingo; y Emigdio Alejandro Trujillo Ríos, de Chila, al no haber incurrido en irregularidades en los ejercicios fiscales de 2009.