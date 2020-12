Descarta Barbosa modelos APP y PPS para la construcción de tres nuevos penales

El gobernador Miguel Barbosa Huerta descartó recurrir a modelos de APP y PPS para la construcción de los tres reclusorios en el estado que su gestión contempla apesar de que son inmuebles requeridos, además de que el diseño de los proyectos se encuentran trabados por la falta de predios y terrenos donde edificar estos.

En conferencia el mandatario precisó que únicamente se tienen los recursos que envía la Federación para diferentes proyectos, uno de ellos la instalación de un nuevo Penal en Cholula, la sustitución del de Tehuacán y uno para desahogar la ocupación en San Miguel, los cuales pueden costar más de mil millones cada uno.

En este sentido refirió que tiene un partida sin embargo esra es insuficiente, aunado a esto no se cuenta con los terrenos o predios debido a que también estos representan un gasto para el ejecutivo, mismos que han reportado los presidentes municipales para que se pueda iniciar con los proyectos tema que los tiene suspendidos actualmente.

"Ojalá tuviéramos más recursos, no se trata de prever una partida, nosotros no tenemos más que la suma de lo que envía la Federación y de ahí deriva un esquema, no tenemos una partida, necesitamos miles de millones, cada reclusorio puede costar entre mil millones de pesos, nadie quiere dar terrenos, todo con pago, vienen los presidentes a decir qué hay terrenos pero con costos", dijo.