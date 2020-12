Justifican dirigentes del PRI, PAN y PRD su coalición parcial (VIDEO)

Los dirigentes estatales del PRI y PRD, Néstor Camarillo y Carlos Martínez Amador, respectivamente, justificaron la alianza del PRIANRD para las elecciones de 2021 al señalar que se trata de un acuerdo nacional del cual deberán seguir la línea, aunque confesaron sentirse cómodos como nuevos aliados.

En entrevista realizada en Informativo CAMBIO con Arturo Rueda, Néstor Camarillo señaló que pese a la posibilidad de que haya militantes que puedan oponerse a la alianza del PRIANRD a nivel local, deberá garantizarse su concreción, ya que se está siguiendo una línea nacional para generar un contrapeso ante Morena.

Al mismo tiempo, enfatizó que al término del Consejo Político Estatal del PRI, donde se autorizará hacer alianzas con el PAN y PRD, se comunicará con los dirigentes de los partidos para concretar una reunión entre las tres fuerzas políticas lo antes posible, en dónde se plantearía un primer esquema de repartición de candidaturas y localización de alianzas.

“Habrá a quien no le guste, pero al final yo creo que la mayoría seguramente va a apoyar esta decisión del Comité Ejecutivo Nacional. Somos institucionales 100 por ciento y más que hoy lo requiere el país, sí lo requiere Puebla, pues seguramente no podemos estar al interés personal de uno u otro. Yo creo que es una línea nacional que hay seguir, que hay que apoyar, no está mal diseñada”, enfatizó Camarillo Medina.