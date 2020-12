Primeros acuerdos con proabortistas y habrá nueva reunión para el miércoles (VIDEO)

Será hasta el próximo miércoles que se defina el futuro de la toma del Congreso local por parte de los colectivos feministas proaborto, pues la reunión interinstitucional entre el Ejecutivo estatal, el Poder Judicial, el Congreso del Estado y las universidades, se pospuso hasta el miércoles; por su parte la Jugocopo se comprometió a firmar un acuerdo donde se garantice la seguridad de las feministas.

En entrevista, Biestro Medinilla sentenció que el Congreso del Estado no podrá modificar las fechas para el análisis de la iniciativa para la legalización del aborto, ya que se necesita dictaminar en las cinco comisiones, además de incluir las propuestas ciudadanas y se abrirá una convocatoria para que colectivos estatales y nacionales puedan participar en el debate.

También informó que hubo un cambio en cuanto a la primera mesa interinstitucional que se contemplaba para este lunes, pues se aplazó al miércoles para tener la mayor presencia de instituciones gubernamentales y educativas, con las cuales se pudieran dialogar los temas de interés de las feministas.

“Esa ya se analizó por la Junta de Gobierno y los tiempos no dan, nosotros nos comprometimos con ambas partes de este debate en que no se va a hacer al vapor, en que se va a hacer un parlamento abierto y en que no nada más las cinco comisiones van a decidir quiénes van a estar de instituciones, de organizaciones, sino también se lanzará una convocatoria para que la organización que sea de Puebla o sea nacional con representación en Puebla que no estuviera incluida una carta de intención para participar”, señaló el diputado.