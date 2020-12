Segom asegura que no ha sido superada por ambulantaje

A pesar de que el Centro Histórico se ha infestado por el ambulantaje, el director de desarrollo político de la Secretaría de Gobernación, Jesús Duque Visconti, juró que la dependencia no ha sido superada por el comercio informal.

Sin embargo, en entrevista el funcionario explicó que ante dicha problemática se planea reubicar a los ambulantes en el Parque Juárez, el de las ninfas y el Paseo Bravo.

Asimismo, señaló que la Segom continuará con los operativos para reforzar las medidas sanitarias en el Centro Histórico y en dichos espacios.

"No hemos sido rebasados, es que cada día debemos tomar diferentes medidas, se planea que se instalen en el parque Juárez de hay 110 diez lugares, en las ninfas 40 espacios, un área del Paseo Bravo plazuela circular a la Avenida Juárez donde hay 40 espacios para que no ocurra esto, no habrá saturación ", dijo