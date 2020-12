Regresa El Toñín: el capo huachicolero regala verduras en colonias poblanas (VIDEOS)

Al puro estilo del Joaquín “El Chapo” Guzmán, el presunto huachicolero más buscado de Puebla, Antonio Valente Martínez Fuentes, alias ‘El Toñín’, reapareció en escena repartiendo costales de verduras en plena capital, por lo que el gobernador del estado advirtió que probablemente debe querer participar en algún partido, “pero no va a jugar con nosotros”, sentenció.

Casi de manera inmediata, el agricultor del municipio de Quecholac transmitió desde sus redes sociales, sin aparecer en imagen, pero demostrando cómo se cargaban camiones con verdura, y respondió al gobernador Miguel Barbosa que no tiene ningún interés de formar parte de la clase política, pues sabe trabajar y no tiene necesidad de tener votos.

Sin embargo, durante los repartos de verdura que se han registrado en diferentes puntos de la ciudad de Puebla desde el pasado jueves 3 de diciembre -hace ocho días- se escucha mediante perifoneo que los regalos son de parte de Antonio Valente Martínez Fuentes y agricultores de la región de Quecholac.

Durante siete días consecutivos, Martínez Fuentes ha transmitido desde sus páginas de Facebook cómo llegan camionetas a dejar zanahorias, papa, lechuga, rábanos y demás hortalizas para después formarlas en bolsas y costales para enviarlas a la ciudad de Puebla.

Una vez en la capital, los apoyos han sido repartidos por enviados de Antonio Valente en colonias populares al sur de la capital como Agua Santa.

Este mismo miércoles, un grupo de cuatro abogados se presentaron a nombre de Martínez Fuentes para dejar claro que su cliente es una persona altruista de toda la vida, defendieron su nombre y criticaron los dichos del gobernador, pues insistieron que el líder agricultor no tiene intereses partidistas o políticos.

La abogada Mónica Roldán enfatizó que los repartos han sido de buena voluntad y principalmente se deben a la época de la pandemia, es por ello que se han repartido en los hospitales de Cholula, del Sur y el del Niño Poblano.

El presunto huachicolero más buscado de la entidad, como lo presentó el gobierno de Rafael Moreno Valle en 2017 y después continúo su supuesta captura durante el gobierno de Antonio Gali Fayad, lleva siete días consecutivos regalando comida en la ciudad de Puebla.

La cuenta de Facebook de Antonio Martínez se reactivó el pasado jueves 3 de diciembre, después de cinco meses de inactividad, y desde ahí se transmitió que partía el primer camión de verduras para regalar en la Angelópolis.

Los enviados de ‘El Toñín’ arribaron la tarde noche del jueves a la zona de la Unidad Habitacional Agua Santa con el objetivo de repartir los alimentos al albergue del Hospital de La Mujer y el Hospital General del Sur, pero debido a que está pegado al cúmulo de departamentos, la gente se arremolinó para que también le entregaran verduras.

El empresario transmitió desde sus redes sociales para explicar que había convocado a más agricultores para que cooperaran con verduras durante el día para por la tarde enviar los camiones a la capital.

Fue así que Valente Martínez mandó verduras al Albergue del Hospital del Niño Poblano, al Hospital del Sur y al albergue del mismo nosocomio, también a la cocina del Hospital General de Cholula y principalmente a la zona popular de Agua Santa y Cuautlancingo.

“Les mandamos lo que pudimos recolectar, es lo que podemos compartir, la sagrada comida es un privilegio, es una prioridad que no se le puede negar a nadie (…) Empiezan a salir los camiones para la ciudad de Puebla, van para Jardines de San Ramón, va con mucho cariño, no tiene que ver con ningún fin político, sólo se les pide de favor que sigan las reglas de seguridad para prevenir un contagio. No estamos lucrando con nada”, dijo Valente en su última transmisión de este miércoles.