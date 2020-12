Complota director de Ciudad Modelo vs Olivia Salomón para quitarle la Secretaría

El director de Ciudad Modelo, Víctor Alejandro Correau Galeazzi, conspiró en contra de la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón Vivaldo, para quedarse con su puesto aprovechando la enfermedad y posterior fallecimiento de su esposo Rafael Moreno Valle Sánchez.

La conspiración de Correau Galeazzi se dio con el apoyo de dirigentes empresariales como Ignacio ‘Taico’ Alarcón Rodríguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de acuerdo con conversaciones de WhatsApp que obran en poder de CAMBIO, cuyo objetivo es permear la salida de Olivia Salomón de la dependencia y que fueron enviados desde el número 2221144581, que pertenece al director de Ciudad Modelo.

Sin importar que fue ella quien apenas en el mes de abril lo invitó a sumarse al gobierno barbosista, Correau Galeazzi no tiene reparos y quiere hacerse de un lugar en el gabinete estatal aprovechando que Olivia Salomón se encuentra frágil emocionalmente por la reciente muerte de su esposo.

CAMBIO tuvo acceso a la conversación de WhatsApp en la que Víctor Alejandro le dice al presidente del CCE “está muy mal y hay mucha presión dentro de la familia, si se baja, ella misma me apoyaría”

Complot con filtraciones a Rodolfo Ruiz

Ante la iniciativa del director de Ciudad Modelo por hacer el movimiento, Alarcón Rodríguez le ofrece transferir la información a Rodolfo (Ruiz), director y columnista del portal e-consulta y férreo crítico de la administración de Miguel Barbosa.

Sin embargo, Correau Galeazzi rechaza la oferta de hacerla llegar al columnista y pide al empresario enviar de forma directa la información vía WhatsApp, para no dejar rastro ni pistas.

El jueves 2 de abril, Olivia Salomón tomó protesta a Víctor Alejandro Correau como director de Ciudad Modelo, quien desde agosto de 2019 había implorado llegar a la era del barbosismo, pues durante campaña del ahora gobernador se desempeñó como enlace del candidato con los empresarios.

Fue desde entonces que Correau tenía estrecha relación con la cúpula empresarial poblana, pues también se dice ser empresario, aunque en sus redes sociales únicamente postea temas políticos. De hecho, su última publicación antes de ser funcionario del Gobierno del Estado fue una reunión que sostuvo con la ex candidata a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota.

Como empresario, Víctor Correau Galeazzi es propietario de la cadena Tarlets Coffee, la cual le ha permitido estar dentro de las cúpulas empresariales como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Aquí la conversación:

(Víctor) Mi querido presidente cómo está usted

(Taico) A todo dar mi Vic y tú? Bien bien

(Víctor) Oye ya hicimos con la gente que me mandaste el tuit de Oli, es el momento

(Taico) Que tal quedó?

(Víctor) Chulada, de primera jaja

(Taico) Te digo que son buenos, júntate conmigo

(Víctor) Me dicen que es el momento el Conta está muy mal y hay mucha presión dentro de la familia, si se baja, ella misma me apoyaría.

(Taico) Me queda claro, no tiene a otra ficha. Cómo lo movemos, se lo mandó a Rodolfo?

(Víctor) No, no, envíalo a tus contactos de Whatsapp para no dejar rastro ni pistas, ya sabes que todo se filtra

(Taico) Va va, así le hacemos ya tu ahí operamos todo.

(Víctor)Así es bro, Dale.