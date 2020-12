Para Claudia fue una vacilada gobernar sin contener COVID: Barbosa Huerta

El gobernador Miguel Barbosa Huerta criticó la indiferencia de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco para contener la pandemia en la capital poblana, pues sentenció que para la edil gobernar fue una “vacilada”, pese a que el retroceso en el semáforo epidemiológico fue por culpa del ambulantaje que el Ayuntamiento permitió.

Actualmente la capital poblana figura como el epicentro del coronavirus, pues con 27 mil 284 y 2 mil 757 muertos en este municipio, concentra el 63 por ciento del acumulado total registrado durante toda la pandemia, además de que el crecimiento en los casos que ha tenido en los últimos días provocó una nueva alerta de crisis.

Es por ello que en conferencia de prensa, el mandatario Barbosa Huerta lamentó la falta de acciones y compromiso del Ayuntamiento de Puebla para atender la pandemia, pues lejos de tomar medidas de restricción estrictas y promover las medidas sanitarias para evitar que la curva del COVID aumente de manera insostenible.

Aquí fue donde comentó que en 2021 habrá elecciones y se verá que alcaldes y alcaldesas buscarán reelegirse, situación por la que ya empezarán a tomar acciones políticas, pues durante estos dos años desde 2018, gobernar para algunos ediles, entre ellos Rivera Vivanco, únicamente fue una “vacilada”, consideró el mandatario.

“La capital nos puede llevar a condiciones de crisis, pero nadie entiende, nadie quiere disciplinarse y las autoridades municipales ausentes, no existen (…) pronto habrá elecciones y veremos que algunos se van a querer reelegir, y esto que fue gobernar resultó una vacilada para ellos, me quedo con ustedes poblanas y poblanos, aunque los órdenes municipales no funcionen”, dijo.