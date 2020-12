Fernández Noroña y Guadalupe Almaguer se enfrentan por el Volvo de un millón de pesos

Gerardo Fernández Noroña, el vicecoordinador del PT, y Guadalupe Almaguer, diputada del PRD, tuvieron un enfrentamiento por la alianza opositora que formarán PRI, PAN y PRD para la renovación de la Cámara de Diputados el próximo año y por la camioneta Volvo del petista con valor mayor a un millón de pesos.

Durante su primera intervención en el debate de la reforma de pensiones del Ejecutivo Federal, Noroña dijo que hoy es un día triste para la alianza del PRIAN, al ser el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción.



“Me informan mis fuentes de información (sic) que Ciro Murayama ya prepara un proyecto de dictamen, determinando medidas precautorias con quien inventó este día, por estar atacando a la alianzas del PRI y del PAN”.



Y dijo que al PRD ni lo menciona, porque van de lacayos. “Vienen aquí recordando cuando eran de izquierda, pero están aliados con el PRI y el PAN para el próximo proceso electoral. Es el colmo de la desvergüenza, ya le copiaron el cinismo al PRIAN, que aquí no han querido, pero yo estoy de acuerdo en ir con el Verde, su amor es sincero. Van a estar con nosotros mientras estemos en el gobierno y cuando ya no estemos, no estarán con nosotros. Es muy claro, es muy claro”, afirmó Noroña.

En respuesta, Guadalupe Almaguer adelantó que su fracción votaría en contra de este proyecto porque no resuelve de fondo el problema de las pensiones en este país.

Y agregó: “quiero rechazar, a nombre del grupo parlamentario, las descalificaciones de lacayos. Invito y exijo a quien lo dijo, que busque en el diccionario y vea que los lacayos, porque es evidente, están en la mayoría artificial que vienen y votan aquí en obediencia ciega, irresponsable, todo lo que les dice el presidente desde Palacio Nacional.



“Y bonito pueblo, habla desde un Volvo de casi un millón de pesos. Ese es el pueblo, esa es la falacia, esa es la inmundicia de la cuarta transformación en la Cámara de Diputados. Ya basta, su unidad pídanla adentro de su partido y no vengan a llorar a nombre de un pueblo que no representan”.



Noroña tuvo su oportunidad de responder al presentar una reserva a este dictamen, y que al final retiró y dijo que se necesita mucha caradura del PRD para plantear aquí una posición de izquierda cuando se encuentra aliado a la derecha, y recordó que en el 2006 apoyó al presidente López Obrador, 2012 lo volvió a apoyar y, la que ganaron se fueron con la derecha, con Ricardo Anaya.



“Ahora van a ir en alianza los sepultureros del PRD con la derecha. Van a desaparecer, a lo mejor tienen aquí algunos legisladores, nos van a pedir que les reconozcamos bancada, pero, el partido va a desaparecer. Forever 21, les digo yo”.



Más adelante, Noroña dijo que le vienen a hacer propaganda a una buena marca de vehículos, la Volvo, pero sin informarse bien. “Andan subestimando los precios de esos vehículos. Deberían informarse hasta en eso bien, porque hasta en eso se equivocan. Vale más”.

Y dijo que les da rabia que un hijo del pueblo, surgido del corazón del pueblo, pueda tener acceso legítimamente, producto de su trabajo, a bienes, que no le robó a nadie. “Es como cuando critican al compañero presidente porque anda en Suburban, en los recorridos que siempre ha sido así por las carreteras del país”.

