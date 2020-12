No se aclararon corruptelas de Claudia durante comparecencia: Olga Romero (VIDEO)

La presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), Olga Lucía Romero Garci Crespo, aseguró que el Ayuntamiento de Puebla no cumplió con las expectativas respecto a la segunda comparecencia al que fueron citados, pues no presentaron evidencias de no haber incurrido en irregularidades, por lo que será la ASE quien haga un informe pertinente sobre el ejercicio fiscal del 2020 e iniciar los procedimiento pertinentes.

En entrevista, al término de la comparecencia, la diputada se dijo insatisfecha de las respuestas que dio la comitiva que representó a Claudia Rivera Vivanco, pues hubo contradicciones en cuanto a la información presentada con los datos que habían declarado en otro momento.

Ante esto, señaló que si bien no es función de la Comisión emitir un juicio o alguna sanción contra el Ayuntamiento, se intentó realizar un ejercicio de transparencia con la alcaldesa ante las denuncias que había presentado la ciudadanía por el manejo de los recursos del municipio, principalmente del año en curso.



“Vimos ahí algunas cosas que no nos concuerdan en cuanto unos datos que ellos habían dado en algún momento y algunos datos que dieron en este momento, que obviamente tendremos que hacer el análisis muy rápidamente, no se preocupen no nos vamos a tardar, pero si tenemos que hacerlo para pasarles ese resultado a ustedes”, señaló.



Romero Garci Crespo también lamentó que la alcaldesa se ausentara a la comparecencia, ya que era una oportunidad para que se colaborara con el Legislativo Estatal y se abonara a la transparencia en cuanto a la rendición de cuentas, además de que se pretendía dar respuestas a los ciudadanos a través de la presidenta municipal de la capital.

Finalmente, informó que la Comisión Inspectora realizará un informe sobre los datos obtenidos en la comparecencia que será remitido a la Auditoría Superior del Estado y será esta dependencia quien reporte lo que se detectó en las cuentas públicas del Ayuntamiento de Puebla hasta 2021.