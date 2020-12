Ya es hora se saber lo que pasó, inquiere Barbosa sobre elección del 2018

“Ya es hora se saber lo que pasó en 2018”, así lo sentenció el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien dijo pronto se darán a conocer los vínculos que tenía el poder público con la delincuencia en administraciones anteriores, los cuales fueron resultado de la violencia generada en la elección de ese año, y que puntualizó “darán miedo”

En conferencia el mandatario, refirió que a raíz de la elección de 2018, se generó un vínculo entre la delincuencia y el gobierno en ese entonces, de los cuales actualmente hay varios personajes en la cárcel en donde en su detención se encontraron evidencias de ello.

Es por ello que refirió este tema no tiene que quedarse en un rumor sino quedar evidenciada, sobre cómo se puede vincular a la política, situaciones que se tiene que probar y que “los dichos no solamente se los lleve el viento”, a fin de que se revele toda la coordinación que llegaron a tener criminales con el poder público.



“Ya es hora de saber que pasó en el 2018, y la vinculación con la delincuencia, qué pasó antes durante y después del 1 de julio del 2018, cuando todo Puebla testimonió la aparición de delincuentes en las calles de esta ciudad y de otros lugares, quién lo operó y fueron quienes lo operaron, va a dar miedo, y vamos a ver qué hay instrumentos del estado con qué instrumentos contaron que va a dar miedo”, dijo.



Por otra parte reconoció que no conoce si hay carpetas de investigación, respecto a este tema contra ex funcionarios de los gobiernos morenovallistas, sin embargo aclaró que debe acreditarse todo lo que ocurrió, pues acotó que los criminales pensaban que no tendrían consecuencias de sus actos a lo que agregó “no es así”.