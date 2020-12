Ya es hora de saber lo que pasó en las elecciones 2018; va a dar miedo: Barbosa (VIDEOS)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que ya es tiempo de que se den a conocer los vínculos que existían del crimen organizado con el poder público de gestiones anteriores, esto a raíz de la violencia de las elecciones de 2018, de los cuales inclusive ya hay personajes detenidos y en la cárcel.

En conferencia, el mandatario refirió que tras las elecciones de hace dos años y los actos violentos que se registraron en ese entonces, surgieron relaciones entre grupos delincuenciales y el gobierno en ese entonces del PAN, mismos que acotó tienen que ser evidenciados y no quedarse sólo en rumores.



Ya es hora de saber qué pasó en 2018, cómo se dio la vinculación del poder público y la delincuencia; qué instrumentos del Estado emplearon y quién vinculó al Estado con los delincuentes. pic.twitter.com/WZEGvKhLcG

— Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) December 11, 2020



“Ya es hora de saber qué pasó en el 2018 y la vinculación con la delincuencia, qué pasó antes, durante y después del 1 de julio del 2018, cuando todo Puebla testimonió la aparición de delincuentes en las calles de esta ciudad y de otros lugares, quién lo operó y fueron quiénes lo operaron. Va a dar miedo y vamos a ver que hay instrumentos del Estado, con qué instrumentos contaron que va a dar miedo”, dijo.



Inclusive sostuvo que hay algunos personajes que ya han llegado a la cárcel aunque no dio nombres sobre los perfiles que fueron arrestados por esta casusa, además de que Barbosa Huerta comentó que no tiene información sobre carpetas de investigación contra ex morenovallistas que hayan tenido tratos con delincuentes.

Descarta Barbosa guerra con Armenta

Por otra parte, descartó el tener un conflicto político con el senador Alejandro Armenta por la designación de Fredy Erazo como magistrado del TEEP a pesar de que lo señaló como promotor de este nombramiento, pues comentó que su única lucha es contra la corrupción y el crimen de Puebla.

El mandatario señaló en conferencia que no tiene conflictos con nadie que haga política actualmente, especialmente del mismo partido, pues refirió que su compromiso actualmente es con la ciudadanía poblana, para acabar con los actos ilícitos que heredaron las gestiones anteriores.



“El promotor de esto (el nombramiento de Fredy Erazo) es el senador Alejandro Armenta (…) yo solamente tengo guerra contra el crimen, la corrupción y la pobreza y lo estoy acreditando, que mueran los corruptos y que mueran los delincuentes, el senador Armenta Mier es un compañero de partido, hemos tenido un camino juntos andado, yo no hago guerra contra personas que se dedican a la política”, dijo.



Aquí aprovechó para referir que actualmente priistas, panistas, perredistas y de otros partidos, se llevan con todos los personajes políticos, inclusive expresó que esta situación pasó con Morena, en donde existió esa “promiscuidad”, en la que acotó únicamente él y Gabriel Biestro Medinilla, diputado presidente del Congreso, nunca hablaron con adversarios políticos.

Aspirantes mujeres al TEEP pueden impugnar nombramiento de Erazo

Referente al tema, el mandatario poblano acotó que el nombramiento del supuesto abogado de ‘El Grillo’, puede ser impugnado por una aspirante a fin de hacer valer la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la paridad de género en los cargos del TEEP.



Respecto a la designación del nuevo integrante del @trielecpue, el @senadomexicano resolvió en ejercicio de sus funciones. Si alguna interesada impugna la resolución será la autoridad competente la que lo resuelva. pic.twitter.com/8K0LQTW3TI

— Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) December 11, 2020

Lo anterior luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró que la designación de Erazo Juárez podría ser ilegal al haber designado a un hombre cuando la Ley mencionada estipula que debía ser una mujer.

Es por el que el mandatario explicó que si alguna aspirante que no haya sido nombrada busca impugnar esta situación, el órgano electoral federal podría someter a revisión el caso, por el tema del Género Mayoritario, aunque refirió que mientras esto no suceda Fredy Erazo será el magistrado designado.