Confía Barbosa en que Claudia no cierre el año con subejercicio de 2 mil 142 millones

El mandatario estatal confió en que el subejercicio por 2 mil 142 millones no sea cierto, pues indicó que no puede haber tanto dinero acumulado sin una programación.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que sería muy grave que el Ayuntamiento de Puebla tengan más de 2 mil 142 millones de pesos en subejercicio como CAMBIO evidenció, pues el mandatario acotó que no ve tanto dinero acumulado sin gastar o estar comprometido.

En conferencia el mandatario expresó que si bien no daría una opinión sobre una especulación respecto al recurso que tiene sin ejercer el gobierno capitalino, confía en que la cifra de más de 2 mil millones no sea cierta, pues expresó que no podía haber tanto dinero acumulado sin una programación.

En este sentido comentó que espera que todo el dinero delas arcas del gobierno municipal este ya invertido o programado en su gasto para el tema de obra pública o al menos estén ya licitadas, principalmente tomando en cuenta que le restan 15 días al año.

Posterior a esto, puntualizó que en caso de que sea recurso federal se debe regresar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o si son propios y se puede invertir para el 2021, aunque externó que espera no sea una cifra tan alta de subejercicio.



“No veo tanto dinero acumulado sin haber sido gastado en un programa o programas de un municipio tan importante, sería muy grave, espero que no sea asi, espero que todo el dinero de las arcas del gobierno municipal este invertido y programado su gasto en obras en este momento que deben estar licitadas (...) espero que no sea esta cifra la que pueda ser de manera real pare de un subejercicio”, dijo.



CAMBIO este día exhibió de acuerdo al reporte financiero del Ayuntamiento de Puebla que al momento el subejercicio es de 2 mil 142 millones tomando en cuenta las ampliaciones recibidas, en donde la Secretaría de infraestructura, Seguridad Ciudadana y Bienestar son las que mayor deficiencia en su gasto han tenido.