Alcaldes controlan las contralorías municipales, sentencia Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que las contralorías municipales en su mayoría no sirven, pues en muchas ocasiones son controladas por los mismos alcaldes a fin de que no se denuncie ninguna irregularidad, por lo cual exhortó a regidores o cualquier servidor a que si tiene pruebas de alguna situación fuera de la ley la denuncie ante la autoridad correspondiente.

El mandatario exhortó a todos los servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno a que hagan cumplir la ley combatan todo acto de deshonestidad, y en su caso se persiga y denuncie alguna situación irregular que se presente en alguno de estos poderes.

En conferencia invitó a quienes tenga alguna prueba o sepa de algún acto fuera de la ley a que sea denunciada ante la autoridad competente en este caso la Fiscalía General del Estado (FGE), pues fue aquí donde expresó que en muchas ocasiones la Contralorías Municipales no sirven de nada.

Inclusive expresó sin personalizar en ningún ayuntamiento que esta dependencia muchas veces es controlada por los propios presidentes o presidentas municipales en turno y de ahí deriva en que no se denuncie nada, aunado a que no se presenten acusaciones al respecto.

“Que presenten denuncias, quien sepa de actos que no se quede en una simple declaración (...) las contralorías no funcionan en los gobiernos municipales, las contralorías son controladas casi siempre por el alcalde o alcaldesa del caso, y ahí se queda todo, no, presenten denuncias”, dijo.