Gobierno de Claudia no tiene facultades para regularizar predios ni escriturar terrenos: Barbosa

El Ayuntamiento de Puebla ha incurrido en manipulación política pues no cuenta con las atribuciones para poder regularizar predios ni entregar escrituras, por esto el gobernador Miguel Barbosa Huerta expresó que esta documentación no tiene sustento.

En conferencia el titular del ejecutivo comentó que se tiene un programa a nivel estatal para regularizar el tema de los documentos de predios y escrituras a los poblanos, tanto en zonas rurales como urbanas, situación que acotó seguirán analizando.

Sin embargo expresó que desconoce con qué atribuciones el Gobierno de la Capital entregó dicha documentación, por lo que puntualizó únicamente se ha utilizado este tema como objeto de manipulación política engañando a la gente.

“No sé con qué facultades, no sé si el ayuntamiento tiene facultades, no las tiene, son anuncios que se dan pero que no (...) ha sido objeto de manipulación por los políticos donde prometer regularizar sus tierras y ahí está la gente creyendo mentiras de esos parásitos, que no engañen a la gente”, dijo.