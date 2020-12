Estefan hace de las suyas ahora en Nuevo León: candidatea a “Pato” Zambrano para diputación local

La gestión de Jorge Estefan Chidiac como delegado PRI en Nuevo León ha sido un fracaso pues colocó cómo pre candidatos a las diputaciones locales a dos ex conductores de televisión y aún ex Big Brother.

El panorama del tricolor en Nuevo León luce desalentador, toda vez que en días pasados se confirmó que Clara Luz Flores Carrales, ex militante priista se convirtió en la pre candidata de Morena al gobierno estatal.

De igual manera se dio a conocer que Fernando Lozano y Ana González, que son conductores de televisión fueron registrados como pre candidatos a diputaciones locales por parte del PRI.

Otra de las pifias de Estefan Chidiac como delegado del CEN tricolor en Nuevo León fue el registro de Patricio Zambrano para que busque una diputación local.

Acepté la invitación como precandidato único al distrito 3 local por la ciudad de Monterrey. Por ahora no me puedo dirigir directamente a ustedes, pero saben muy bien lo que haré ahí dentro, no duden! Dios por delante siempre. Les dejo un poco de la rueda interna del partido. pic.twitter.com/nMt5M83AKh