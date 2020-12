Gobierno estatal llama a cancelar convivios y reuniones navideñas (VIDEO)

En un cierre de año atípico, el Gobierno del Estado instruyó a todas las instancias del Ejecutivo, órganos públicos y a la sociedad en general a no realizar convivios o reuniones navideñas, a fin de evitar aglomeraciones y que esto provoque contagios de coronavirus, además de que el mandatario Miguel Barbosa Huerta sentenció que el sector de banquetes no regresará hasta que cambien las condiciones de Puebla.

Debido a la reciente alza en las cifras de contagios, el mandatario en conferencia aseguró que actualmente no hay condiciones sanitarias para que se lleven a cabo fiestas y reuniones de fin de año en empresas, órganos de gobierno o particulares, pues expresó que el objetivo de las nuevas medidas de prevención es reducir la incidencia.

En este sentido, expresó que han girado la instrucción a todas las dependencias del Ejecutivo estatal, así como de organismos autónomos para que no hagan reuniones en donde se aglomeren familias o grupos grandes de trabajadores, a lo que agregó que se vivió un año atípico, en el cual la autoridad debe dar el ejemplo.



Por otra parte, exhortó a la ciudadanía a tampoco llevar a cabo este tipo de reuniones y festejos, pues esto no ayuda a que las condiciones en la entidad mejoren, por lo cual advirtió que en Navidad los contagios no pararán. Por ello pidió no festejar y cuidar a todas las familias poblanas, especialmente a adultos mayores.

“La instrucción que hemos dado a las dependencias es no llevar a cabo convivios, no estamos en condiciones de ello, y tenemos que predicar con el ejemplo esa es la instrucción, a todas las áreas y dependencias del gobierno, este año fue atípico, estamos en condiciones aplicadas (...) no crean que por Navidad paran los contagios, recomendación es no festejen”, dijo.

Cabe recordar que la Secretaría de Gobernación y Protección Civil ha realizado operativos en diferentes colonias para prevenir que se lleven a cabo fiestas patronales, reuniones con mucha gente y aglomeraciones, por lo que durante los últimos días de diciembre mantendrán la vigilancia estricta para evitar todas estas situaciones.

Banqueteros tienen prohibido operar

Barbosa Huerta aseguró que no existen condiciones para el sector banquetero pueda regresar a sus labores y recuperen algo de la economía que han perdido durante los últimos nueve meses que tuvieron que suspender sus labores por la contingencia sanitaria, por lo que sería tentativamente hasta el semáforo amarillo que puedan regresar.

En días recientes, meseros, dueños de banquetes y del sector alimenticio y fiestas se han manifestado para buscar que regresen a sus labores con las medidas sanitarias correspondientes, como parte de la reactivación económica.