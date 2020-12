Eukid sigue espiando al gobierno desde el penal de Tepexi: Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que tuvo un altercado con el principal operador morenovallista Eukid Castañón Herrera cuando éste trató de amenazar a una amiga del hoy mandatario, quien reconoció lo mandó a ‘chingar a su madre’, además de que dio a conocer que aún desde el Penal de Tepexi tenía una red de espionaje en operación.

Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) sumó otro delito a su vinculación a proceso, esta vez por enriquecimiento ilícito, el mandatario estatal en conferencia expresó que es un personaje que ha amenazado e intimidado a diferentes personas a fin de beneficiar sus intereses particulares o políticos.

Inclusive refirió que detectaron que aún recluido en el Penal de Tepexi de Rodríguez, el operador morenovallista ha pagado redes de espionaje contra la actual gestión estatal, misma que Barbosa Huerta reconoció ya tienen detectada, además de que advirtió seguirán investigando más situaciones asociadas a este perfil.

Por otra parte, el gobernador expresó que se irán conociendo poco a poco todas las situaciones en las que incurrió durante el gobierno del extinto Rafael Moreno Valle Rosas.

Lo anterior debido a que expresó que sus ex colaboradores han dado información a las autoridades, mismos a los que garantizó, el Ejecutivo protegerá ante una posible amenaza por parte del ex diputado federal; uno de ellos posiblemente se trata del chofer del panista, quien dio la información sobre el vehículo de colección Rolls Royce.

En este sentido, acotó que se están acumulando un gran número de procesos penales por diferentes razones, por lo que expresó poco a poco se irán conociendo todos los detalles y “maldades” que hizo durante los gobiernos del morenovallismo, aparte de las situaciones que ya lo tienen recluso como amenazas, extorsión, ‘lavado’ de dinero y falsedad en declaraciones judiciales.

Por su parte, el titular del Ejecutivo puntualizó que las amistades que hayan generado ex funcionarios del morenovallista de nada servirán en caso de tener un procedimiento en su contra, pues refrendó su compromiso con la justicia y con eliminar la impunidad, por lo que se dirigió en este caso específicamente a dos panistas.

Esto pues refirió que el ex gobernador José Antonio Gali Fayad y el que fuera su secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte, Xavier Albizuri Morett, alegan tener amigos al interior de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia en caso de que se les comience un proceso penal.

“Hay unos que piensan que no les van a hacer nada porque dicen que tienen contactos en la Fiscalía y el Tribunal. Eso dice el ex gobernador Tony Gali y un tal Albizuri. No se trata de tener amigos, se trata de carpetas que queden integradas”, expresó.