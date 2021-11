Últimos escándalos de López Díaz; amenazó a un defraudador y ‘su lado mocho’

Durante los últimos meses el periodista poblano Javier López Díaz se vio involucrado en algunos escándalos, en uno de ellos exhibió a un defraudador que se hizo pasar por él y en otro fue criticado tras ‘sacar su lado mocho’ con la reinauguración del Mamitas Club Puebla.

En pleno programa en vivo, el periodista exhibió a un defraudador que se hacía pasar por él para estafar a poblanos con despensas que supuestamente serían entregadas en el zócalo de Puebla.

Ante esto, el locutor le dijo; “Pinche ladrón y cobarde… te vamos a joder”, durante su emisión matutina, pues llamó al defraudador identificado como Cesar Ramírez Olmos, haciéndose pasar por una persona interesada en una despensa.

“Yo soy Javier López Díaz, no es verdad lo que estás haciendo, tu eres un ladrón, estas al aire cobarde”, dijo el periodista poblano previo a que el defraudador cortara la llamada.

El 11 de noviembre el ‘Mamitas Club Puebla’ reventó las redes sociales por un evento erótico con tres actrices de la industria pornográfica, pero la mañana del viernes 12 del mismo mes, el periodista hizo duras críticas contra los asistentes.

“Es una pena que Puebla se haga tendencia nacional en México por este tipo de eventos, ‘qué pena ¿no? cuando no es el Socavón, es la grapa maldita o es el Mamitas, Puebla la rompe Xochimehuacan, cuando no es una cosa negra, una obscura, no hay otra” mencionó López Díaz.