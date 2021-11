Ex policía señalado de matar a Susana Cerón libra feminicidio, por errores de la FGE

El argumento que soltó el juez fue que no hay pruebas, no se encontró el arma homicida y las autoridades no ubicaron el lugar donde fue asesinada

La Fiscalía General del Estado (FGE) no aportó las pruebas suficientes para que el presunto asesino de Susana Cerón Zenteno fuera vinculado a proceso por el delito de feminicidio, fue así que un juez determinó que no fue culpable del homicidio, por lo que únicamente queda la posibilidad de que se le finque el delito de desaparición de persona.

El argumento que ‘soltó’ el juez fue que no hay pruebas, no se encontró el arma homicida, las autoridades no ubicaron el lugar donde Susana fue asesinada y no existe ninguna persona que haya testificado que Efrén la mató, y en consecuencia quedó libre de ser juzgado por el delito de feminicidio.

Este martes se llevó a cabo la audiencia en contra de Efrén N, sin embargo, a pesar de que este sujeto torturó y abandonó el cuerpo de la joven en el mes de noviembre del año pasado, no se lograron recabar las suficientes pruebas para culparlo por su feminicidio, por lo que fue declarado inocente por dicho delito.

Pese a ello, el sujeto no fue liberado pues será en una segunda audiencia que enfrentará los señalamientos por el crimen de desaparición de persona, pero ésta será realizada hasta principios de enero del año siguiente.

Cabe destacar que los familiares de Susana Cerón tuvieron que esperar un año para que se le hiciera justicia y además vivieron un calvario luego de que sus audiencias se pospusieron hasta en cinco ocasiones.

Fue el siete de noviembre del 2020, cuando la mujer de 33 años de edad fue reportada como desaparecida, después de que se reveló que Efrén N, la subió a la fuerza a una camioneta Toyota gris.

Sin embargo, fue hasta la noche del jueves 19 de noviembre cuando el cuerpo de la trabajadora de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue localizado semidesnudo, con una lesión de arma blanca en la pierna derecha y múltiples golpes en el cuerpo, a sólo 10 minutos de la casa de su pareja sentimental Efrén N, policía estatal.