Miserables: en Cinco Radio se niegan a recibir flores y arreglos de los fans de López Díaz (VIDEO)

Una radioescucha del periodista Javier López Díaz acudió esta mañana a las instalaciones de Cinco Radio para dejar unas flores tras enterarse del fallecimiento del comunicador; sin embargo, en la empresa no se las recibieron.

La mañana de este miércoles la mujer acudió a Cinco Radio para dejar flores ante la pérdida del periodista que “escuchaba todas las mañanas para informarse”, sin embargo, en la empresa se negaron a recibirlas.

“No me las quisieron recibir, dicen que no saben, yo decía que, para su oficina, pero no las quisieron”, dijo la mujer tiste.