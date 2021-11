Rivalidad entre líderes ambulantes desató la balacera en el Centro Histórico

El gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que el conflicto que se presentó el pasado viernes en el Centro Histórico fue producto de la rivalidad entre los líderes de agrupaciones de comercio informal, además de que consideró se debe actuar para erradicar la delincuencia en esta zona.

El titular del Ejecutivo comentó que de acuerdo al reporte que tienen no fue un asunto entre comerciantes directamente, sino que se debió a un enfrentamiento entre representantes de las agrupaciones Fuerza 2000 y 5 de Mayo, mismos que pelean la zona.

Agregó que el asunto deriva de la omisión del Ayuntamiento anterior encabezado por Claudia Rivera Vivanco al permitir el crecimiento exponencial del comercio informal en la zona del Centro Histórico, por ello la autoridad deberá crear esquemas para el control y contención de este tema.

"No fue un asunto entre comerciantes, ahí ocurrieron otros hechos, en el Ayuntamiento anterior se dejó crecer el ambulantaje y se formaron dos grupos de comerciantes uno comandado por el tal Fede y el otro Martín N, se rivalizan entre ellos, pero la seguridad tienen que actuar para evitar que se siga desarrollando el comercio, pero no con acciones ilegales, no fue un duelo entre comerciantes, fue otra cosa", dijo.