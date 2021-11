En Puebla se denuncian 24 casos de violencia familiar todos los días

En Puebla, de enero al mes de octubre del año en curso, cada día se registran en promedio 24 casos de violencia familiar; esto provocó que la entidad se colocara en el décimo primer lugar a nivel nacional con el mayor número de denuncias por este delito, así lo reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

De acuerdo con el último informe federal, la entidad poblana lleva un acumulado en los primeros diez meses del año de siete mil 351 casos de mujeres, mismas que han denunciado ser víctimas de violencia familiar, esto quiere decir que desde casa, sus seres queridos y, en su mayoría, parejas sentimentales las han agredido física y psicológicamente.

Esto posicionó a Puebla como la onceava entidad que tiene el mayor registro de carpetas de investigación por este delito en el período antes mencionado; por lo que en promedio en 24 horas se han denunciado 24 casos, es decir, cada hora hay una víctima por este ilícito.

El mes en el que se concentró el mayor número de víctimas fue abril, con un total de 831 casos, es decir, en este período se registraron hasta 27 denuncias en un día en toda la entidad poblana.

El segundo mes con más casos fue marzo, con un total de 812 mujeres que fueron violentadas en el seno del hogar, seguido de mayo con 804 y julio del año en curso con 803 denuncias.

En cambio, el mes con menos carpetas de investigación ha sido febrero con 607 denuncias, esto quiere decir que en este período, por cada día se registraron 21 agravios de violencia familiar en la entidad poblana.

A nivel nacional el Sesnsp ha contabilizado un total de 214 mil 277 casos de este ilícito, siendo la Ciudad de México la zona con el mayor número de víctimas, con un total de 29 mil 47; seguido del Estado de México, con 78 mil 632 denuncias, y el tercer lugar es Nuevo León, con 17 mil 799 casos.

Finalmente, es importante destacar que en Puebla el delito de violencia familiar es el que más queda impune, pues la mayoría de las denuncias, si no es que todas, no llegan a completar el proceso judicial, pues no hay ningún detenido que haya sido sentenciado por este ilícito.