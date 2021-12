Son lugares dignos para vivir; Barbosa sobre las casas que harán a víctimas de Xochimehuacan

El gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que los terrenos y las viviendas que planean construir a los afectados por la explosión de San Pablo Xochimehuacan, son lugares dignos para vivir, además de que sentenció que no se harán obras en predios irregulares por más protestas o campamentos que se instalen en la zona.

El titular del Ejecutivo comentó que espera que se dialogue más entre la autoridad y afectados de San Pablo Xochimehuacan, pues explicó que la respuesta que han dado desde el siniestro es de reconocerse, además de que buscan brindarles un lugar digno donde residir.

Agregó que no se puede invertir en un predio irregular por más protestas que realicen los colonos, como la que se presentó ayer en el norte de la capital, además de que dijo que las casas que se contemplan en la zona del Batán son dignas.

"Son terrenos que pueden ocupar, ya veremos si se puede hacer un jardín u ocupar no se piense que al rato vamos a hacer un monumento (...) no podemos nosotros invertir en zona prohibida eso lo dejamos claro desde el principio y por más protesta, campamento no podemos", dijo.