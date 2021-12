VIDEO: ¡Degenerado! Taxista acosa a mujer durante viaje y ella lo exhibe

La usuaria colombiana de TikTok, María Paula denunció en redes el acoso que sufrió por parte de un taxista de la ciudad de Bogotá en Colombia; quién realizó comentarios inapropiados y fuera de lugar a la joven que en todo momento se sintió amenazada.

En el video se observa, como al principio el taxista comienza con una charla amable sobre el tamaño de las casas en un fraccionamiento por el que transitaban, para momentos después decirle que si vivieran juntos él la llenaría de besos y regalos.

La joven uso su teléfono celular para grabar la incómoda situación, que comenzó cuando ella salía de un centro comercial con destino a su casa alrededor de las siete de la noche; la mujer señaló que tenía miedo de ser atacada por el taxista por lo que decidió exponer al hombre.

"Todo empezó cuando me dirigía hacia mi casa, salí del centro comercial Unicentro la semana pasada a las 7:30 de la noche y tomé un taxi. Al principio parecía que el señor charlaba simplemente, pero después empezó a hacerme preguntas personales y comentarios inapropiados, me sentí muy incómoda porque a esa hora las calles estaban vacías y no quería que la situación escalara al nivel físico", aseveró María Paula