Lupita Palacios acusa que le arrebataron a su hija y culpa a su ex marido, locutor de Atlixco (FOTOS)

Han pasado tres años y medio desde que Guadalupe Palacios no ha visto a la menor de sus hijas, pues de manera violenta, y sin una orden judicial, le fue arrebatada de sus brazos por agentes de la Fiscalía de Puebla por órdenes de su ex pareja, quien ha utilizado tráfico de influencias para que la mamá no pueda ver a su hija.

Guadalupe Palacios Carrasco, una mujer poblana y madre de familia, se encuentra en una situación que la ha llenado de incertidumbre, tristeza y rabia, pues el 4 de junio del 2018, vivió uno de los peores momentos de su vida, luego de que su ex pareja José Alberto Zapata Sánchez, quien es locutor de radio en Atlixco, le quitó a la pequeña de sus hijas pese a que cuenta con la guardia y custodia.



“Este sujeto quien es comunicador del municipio de Atlixco junto con su mamá y su hermana, con lujo de violencia y apoyados de agentes ministeriales se llevaron a mi hija, aunque la justicia federal me ampara no encuentro a mi niña, quiero que me regresen a mi hija, prácticamente está secuestrada, su hermana la extraña y sólo queremos que nos ayuden para recuperarla”, dijo entre lágrimas Guadalupe.



A partir de ese día Guadalupe ha interpuesto diversos recursos legales para que pueda volver a tener a su niña en casa, incluso promovió un amparo ante el juzgado Sexto de Distrito en materia de amparo civil, el cual ordena que José Alberto Zapata entregue a la menor M.C.Z.P. incluso, en más de quince ocasiones ya se le solicitó que devuelva a la pequeña pero ni siquiera se presenta.

Pero no sólo el locutor de radio de El Sol en Atlixco está involucrado en este hecho, pues Guadalupe también reveló que el tío de su ex pareja, quien es sacerdote de una de las parroquias de la ciudad de Puebla, mantiene a la niña con él, pues en una diligencia en la que se ordenó presentar a M.C.Z.P, la menor manifestó que está viviendo en la capital con ‘el tata’, como ella le llama al presbítero Lucio Sánchez del Razo quien además ha estado involucrado en varios escándalos.

Guadalupe acusó que su ex pareja ha utilizado tráfico de influencias, pues aunque le pidió al sacerdote que intercediera para que le sea devuelta la niña sólo recibió amenazas de su parte, sentenciándole que no volvería a ver a la menor porque no cuenta con los recursos económicos ni los contactos para tenerla de regreso.

Desde junio del 2018 hasta la fecha, José Alberto Zapata Sánchez ha estado evadiendo la justicia, no ha permitido que Guadalupe conviva o tenga comunicación con su hija ni con la familia materna, lo más grave es que la menor desde marzo del año pasado no se encuentra inscrita en ninguna escuela, así lo detalló la madre quien solicitó un informe a la SEP.

Finalmente Guadalupe y su abogada Margarita Palomino mencionaron que este día 14 de diciembre el juez Sexto de Distrito volvió a ordenarle a Zapata Sánchez que devolviera a la pequeña a su madre, por lo que esta es su última esperanza, al menos de este 2021 para que vuelvan a reunirse y pasar las festividades decembrinas juntas y así terminar con este calvario. De no ser el resultado esperado, detalló que seguirá insistiendo hasta que se haga justicia.