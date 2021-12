Abuelita es atacada por su perro luego de sufrir cadiacazo en Acatzingo (FUERTE FOTO)

Una ama de casa de la tercera edad fue hallada muerta en el interior de su domicilio, trasciende que fue atacada por su perro luego de que sufrió un paro cardio respiratorio.

El hecho se registró el pasado domingo, luego de que el área de Protección Civil fue alertado a través del número de emergencias 9-1-1 que en el patio de un domicilio particular ubicado en la calle 6 Norte a la altura de las calles 4 y 6 Oriente del barrio de San Gabriel se encontraba una abuelita tirada en el suelo y que a simple vista tenía heridas en sus extremidades la cual una se encontraba destrozada.

De inmediato acudió al llamado personal de Protección Civil del municipio de Acatzingo al igual que elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que la ama de casa de 74 años de edad ya no presentaba signos vitales, ahí los oficiales y los técnicos en urgencias médicas avanzadas notificaron al personal de la Fiscalía General del Estado que la abuelita no tenía signos vitales y fue declara clínicamente muerta.

Trasciende que la abuelita se encontraba sola a la hora de sufrir el paro cardíaco respiratorio motivo por el cuál fue atacada por su propio perro extraoficialmente se dice que tenía de un día a dos de haber fallecido y que la mascota al no tener alimentos comenzó a devorar a su dueña la cual se encontraba tirada en el patio de su domicilio particular, luego de sufrir el paro cardiaco respiratorio.

Sus familiares se encontraban de vacaciones y regresaron a su domicilio en el transcurso del día domingo y al ingresar de inmediato observaron que la ama de casa se encontraba tirada en el suelo y dieron aviso a las autoridades correspondientes las cuáles tomaron conocimiento.

Personal de la Fiscalía General del Estado del distrito judicial de Tepeaca acudió al domicilio particular para realizar las diligencias pertinentes sobre el hecho e iniciar la carpeta de investigación correspondiente, personal del área de servicios periciales realizó el levantamiento del cadáver y lo traslado a las instalaciones del anfiteatro.

Hasta el momento se tiene conocimiento que el cadáver no se ha entregado a los familiares por las fechas y que no había personal médico forense para realizar la necropsia de rigor para determinar la causa del fallecimiento de la ama de casa que fue hallada sin vida en el interior de su domicilio particular