VIDEO: Grupo de autodefensa en Michoacán rapa a mujer sólo por tocarles el claxon

Un hombre y su acompañante, raparon a una mujer que les habría tocado el claxon para que la dejaran pasar a un estacionamiento, debido a que la camioneta en la que se encontraba la pareja le impedía el paso; de acuerdo a testigos el incidente ocurrió en Los Reyes, Michoacán.

Fue a través de redes sociales, que se viralizó el video de la agresión a la mujer, presuntamente el grupo armado son integrantes de “Cárteles Unidos”; en imágenes se observa como los agresores someten a la mujer para raparle la cabeza, mientras la victima solo pedía que la dejaran en paz.

“No por favor no, no mama, ya por favor que me está doliendo, ya por favor”, aseveró la víctima.