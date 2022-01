El pintor Esteban Fuentes está libre tras ser detenido el pasado 30 de diciembre, revela DOCUMENTO (VIDEO)

“Estoy muy contento de estar empezando el año en libertad”, dijo el pintor poblano, Esteban Fuentes de María, quien negó haber sido detenido por la policía estatal, cuando intentaba vender un mono araña en el Centro de Puebla. Sin embargo, en el registro nacional de detenciones, se confirmó que fue privado de su libertad el pasado jueves 30 de diciembre por este hecho justo frente al hotel Nube.

Mediante un video corto compartido en Instagram, el artista poblano de 26 años dio un mensaje ambiguo y sin mayores detalles sobre el escándalo en el que se vio involucrado luego de que, la policía estatal turística lo presentó como detenido por presuntamente intentar vender dicho animal exótico en pleno centro de la ciudad de Puebla.

Fuentes de María negó haber sido detenido y enfatizó continuamente que inició el año “en libertad”, agradeció los mensajes de apoyo y muestras de cariño e incluso recalcó que daría la vida por preservar la biodiversidad en México.

“Hola Feliz año a todos, estoy muy contento de estar empezando el año en libertad, a diferencia de lo que dicen muchos medios de Puebla y México, y saben las personas que me conocen que daría mi vida por la biodiversidad en mi país, por la biodiversidad de los animales que tanto inspiran mi obra y claro que no me dedico al tráfico de especies, por algo estoy aquí hoy 3 de enero del 2022 empezando el año con mucho trabajo y en libertad”, dijo.