Localizan restos humanos en terreno de Atlixco, pero no es Liliana Lozada ¡Siguen buscando a la joven!

La FGE halló restos humanos en la carretera Tenextepec, Atlixco. Sin embargo no son de la joven desaparecida Liliana Lozada.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de Atlixco, localizaron restos humanos en la carretera a Tenextepec, en el municipio de Atlixco, los cuales no coincidieron con los rasgos físicos de la joven madre, Liliana Lozada.

Fue después de las 10 de la mañana de este viernes cuando los elementos de las corporaciones de seguridad comenzaron la búsqueda de esta joven en dicha zona del municipio de Atlixco, luego de que recibieron el reporte del hallazgo de cuerpos humanos.

Al lugar, acudieron agentes de la Unidad de Fiscalía Especializada de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, agentes ministeriales y policías Estatales y Municipales, acompañados de unidades K9.

Hasta el momento no se había confirmado si se trataba de la joven Liliana Lozada, reportada como desaparecida desde el pasado 3 de enero.

No son los restos de Liliana Lozada

Tras la investigación por parte de la Policía Municipal de Puebla, en conjunto con las unidades de K-9 con 2 más, y 2 ejemplares caninos resultó ser negativa la búsqueda pues no corresponden los restos a la persona desaparecida que es Liliana Lozada.

La búsqueda ocurrió en Carretera Tenextepec, Colonia Tenextepec, Atlixco, al llamado de la localización de restos humanos.

Realizaron una extensa búsqueda por terrenos de cultivo de la zona de Tenextepec, en conjunto con personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal del Gobierno de Puebla, así como Unidad de Fiscalía Especializada de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Después de tres horas de búsqueda no hubo resultado favorables en la búsqueda de Liliana Lozada, todo señala que es posible que dicha persona se pueda localizar dentro de algún predio particular, pero aún no se tiene certeza de eso.