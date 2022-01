Revelan que foto de Cuauhtémoc con jefes del narco fue tomada en una iglesia

Tomás Toral Nájera vicario general de la Diócesis de Cuernavaca, reveló que la polémica foto del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco con líderes del narcotráfico fue tomada en la iglesia “La Asunción” en Yautepec.

Toral Nájera negó que la iglesia católica tenga vínculos con la delincuencia, a pesar de que revelara el origen de la fotografía que difundió la OEM donde aparece Cuauhtémoc con Irving Eduardo Solano Vera, “El Profe”, presunto líder de Guerrero Unidos y el CJNG; Homero Figueroa Meza, “La Tripa”, cabeza del Comando Tlahuica, y Raymundo Isidro Castro, El Ray, del CJNG, éste último asesinado en 2019, en el penal de Atlacholoaya.

De igual manera el vicario afirmó que esa fotografía fue tomada el 12 de diciembre de 2018, cuando Blanco Bravo recién había concluido su gestión como presidente municipal de Cuernavaca (2015-2018) y cumplía dos meses al frente del gobierno del estado.

El también rector de la Catedral dijo que el párroco Juan Alvarado, que en ese tiempo oficiaba las celebraciones religiosas en la parroquia “La Asunción”, no sabía qué personajes estaban presentes y solo pudo reconocer a Cuauhtémoc Blanco porque “no puedes dejar de ver que es el gobernador”.

“Él (el padre Juan) se recuerda que en una ocasión en una misma de 12 de diciembre pues estuvieron ahí presentes, pero él simplemente no sabía, igual que no sabía qué personajes había ahí, más que el gobernador, que no puedes dejar de ver que es el gobernador. Es una misa de 12 de diciembre donde va la gente, va la multitud, por supuesto el vio al gobernador, sí estuvo ahí, pero no en otro sentido, sino en el sentido de que sea como afirman por ahí, algún interpretador de la situación”, declaró Toral Nájera.